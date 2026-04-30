Detalii despre starea românilor aflați pe nava sechestrată de Iran: „Le dau să vorbească cu familiile în fiecare zi câte 30 de minute”

Cei patru români blocați pe MSC Francesca, nava sechestrată de autoritățile iraniene, sunt ținuți închiși în cabine, însă primesc hrană și apă, potrivit liderului Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu.

Acesta a detaliat pentru News.ro situația celor patru români blocați pe nava cargo MSC Francesca.

„Sunt patru lucrători români. Nu fac parte din echipajul navei, cei care contribuie la siguranţa navigaţiei, ci sunt dintr-o echipă de reparaţii. Situaţia lor este destul de incertă. Sunt la bord, sunt ţinuţi în cabine. Le dau să vorbească cu familiile în fiecare zi câte 30 de minute. Le-au confiscat telefoanele. Au mâncare, au apă. Nu se ştie de ce au fost capturaţi”, a declarat Adrian Mihălcioiu, confirmând informații prezentate de Digi24.ro.

Acesta a mai subliniat că a cerut Autorității Navale Române să comunice celorlalte instituții, cum ar fi Ministerului de Externe, o situație cu privire la cetățenii români aflați la bordul navelor care circulă în zona Strâmtorii Ormuz.

„Sfatul meu este ca navigatorii să contacteze prin familii Ministerul Afacerilor Externe, să îşi dea poziţiile, să spună pe ce navă sunt şi în ce zonă se află. Astfel, statul ar avea o situaţie exactă a navigatorilor care se află acolo”, a adăugat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor.

Patru români se află pe nava sechestrată de iranieni

Săptămâna trecută, un cititor ne-a semnalat că patru români, care nu fac parte din echipaj, fiind subcontractați pentru reparații, se aflau la bordul navei MSC Francesca, una dintre navele sechestrate de autoritățile iraniene.

Din informațiile prezentate de cititor, reieșea că echipajului MSC Francesca i s-a interzis de către autoritățile iraniene să discute cu persoane din exterior și i s-a tăiat accesul la telefoanele mobile.

Inițial, vinerea trecută, Ministerul de Externe arăta, la solicitarea Digi24.ro, că autoritățile iraniene au refuzat să comunice dacă pe MSC Francesca se află patru cetățeni români, așa cum a indicat cititorul. MAE mai sublinia că nu a primit solicitări de asistență consulară la acel moment.

O săptămână mai târziu, însă, MAE a revenit și a confirmat cele semnalate pentru Digi24.ro.

„Ambasada României în Republica Islamică Iran are în atenție situația a patru cetățeni români, aflați la bordul navei MSC Francesca, care este în prezent sechestrată de autoritățile iraniene”, a transmis MAE, pe 30 aprilie, pentru Digi24.ro.

Potrivit MAE, cei patru români „se află în siguranță și în stare bună de sănătate”.

„Reprezentanții Ambasadei României la Teheran continuă să monitorizeze situația și sunt în contact cu autoritățile iraniene, cu omologii europeni, precum și cu partenerii din Muntenegru, fiind pregătiți să acorde asistență consulară”, a mai menționat MAE.

În jurul datelor de 22-23 aprilie, Marina Gărzii Revoluționare din Iran a reținut două nave pentru ceea ce a descris drept încălcări ale legislației maritime și le-a escortat către țărmurile iraniene. Printre cele două nave cargo se regăsea și MSC Francesca.

