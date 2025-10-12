Live TV

Video Detalii în cazul doctoriței bătute și înjurate la Spitalul din Medgidia: femeia a fost grav rănită la față

Un medic a fost bătut și înjurat la Spitalul Municipal Medgidia. Trei femei sunt acuzate că au agresat fizic şi verbal medicul de gardă, nemulțumite de tratamentul prescris unui membru din familie. Agresoarele sunt acum sub control judiciar.

Totul a pornit după ce prietenul uneia dintre surori, după o ceartă cu aceasta, pentru că se simțea rău, a ajuns la spital. I-au fost făcute investigații medicale amănunțite și i-a fost pusă o perfuzie. Pentru că se simțea bine, medicul de gardă a decis să-l trimită pe tânăr acasă.

A fost momentul în care cele trei femei, mamă și fiice, și-au ieșit din fire. Apoi, când au văzut-o pe doctorița de gardă pe holul unității de primiri urgențe, s-au năpustit asupra ei.

„O mamă de 41 de ani și fiicele acesteia de 20 și 21 de ani ar fi agresat fizic ar fi agresat fizic și verbal un medic al unității, care se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, fiindu-i provocate echimoze și escoriații la nivelul feței, cauzând indignarea cetățenilor aflați în spital, precum și tulburarea ordinii și liniștii publice”, a declarat Andreea Ambroze, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța.

Medicul a fost grav rănit la față.

„Se pare că nu prea avem ce face în cazuri de genul ăsta. Nu e ok. Bine, avem firmă de pază acum, sperăm să nu se mai întâmple în viitorul apropiat.  Nu-i ok să-ți iei bătaie de la cineva sau să fii agresat de cineva și apoi, vă dați seama, după ce se întâmplă incidentul ăsta nu prea ești în regulă să consulți în continuare, rămâi un pic traumatizat”, a declarat Radu Dumitrașcu, medic șef Compartiment Primiri Urgențe Medgidia.

În urma incidentului, a fost deschis un dosar penal pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice.

