Detalii șocante ies la iveală după accidentul extrem de grav petrecut duminică dimineață pe un drum național din Dolj. Ambii șoferi implicați și-au pierdut viața, iar o femeie este în stare gravă, după o ciocnire frontală. Unul dintre șoferi a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, lovind în plin o altă mașină. În apropierea celui mai tânăr dintre șoferi a fost găsit un telefon mobil pe care rula un joc online.

Doar de o fracțiune de secundă a fost nevoie ca tânărul de 20 de ani să piardă controlul mașinii și să intre pe contrasens. Mai ales că acesta s-ar fi jucat pe telefon în timp ce era la volan.

A lovit din plin mașina care venea din sens opus, iar el și celălalt șofer n-au mai avut nicio șansă la viață. Doar o pasageră de 30 de ani a supraviețuit, însă s-a ales cu răni grave.

Plt. adj. Barbu Cornel, șef gardă intervenție și stingere: S-a constatat trei victime încarcerate, o persoană de sex feminin a fost transportată cu traumatisme la spital, iar celelalte două, în urma descarcerării, a fost constatat decesul.

O ambulanță care era în misiune, dar și un medic care a fost martor la cele întâmplate i-a acordat femeii primul ajutor.

Martor: A ajuns o ambulanță care avea un caz de accident vascular, din ce am înțeles, doamna și cum domnul de pe ambulanță au coborât. Împreună cu ei am încercat să dăm primul ajutor. Am reușit să-i dăm doar domnișoarei, pentru că băieții erau foarte încarcerați. Am deschis ușa de la pasager, împreună cu asistentul sau domnul doctor de pe ambulanță, am pus o branulă, o perfuzie, am stat lângă domnișoară.

Viteza ar fi drogul șoferilor care trec prin zonă, spun martorii.

Martor: Eram în spatele lui. Ne-a depășit pe noi pe coastă, la Podari, ăla cu Passat-ul și zise fratele meu "Bă, dar unde se duce mă copilul ăsta cu viteza asta?" Fugeau. Ne-a depășit toate mașinile la rând.

Martor: A fost fracțiune de secundă. Încercarăm să tragem de mașini, erau încarcerați, erau... n-avuserăm accesul la ei. Nu știu dacă trecu el pe lângă noi, dar când mergeam, noi ne duceam la Calafat, i-am și zis mătușii mele: „Uită-te și tu cu ce viteză merg!”

Autoritățile au intervenit imediat, iar traficul a fost oprit zeci de minute.

A fost deschis un dosar penal pentru infracțiunile de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

