Un dezastru ecologic a avut loc pe lacul Corbu din județul Constanța: mii de pești au fost găsiți morți. Estimările indică până la 20 de tone de pește mort. Autoritățile fac verificări.

Potrivit corespondentei Digi24 Iulia Stanciu, peștii din lacul Corbu au început să moară în urmă cu două zile, numărul lor fiind din ce în ce mai mare: este vorba de 15 - 20 de tone de crap, novac, sânger și cosaș, exemplare de peste 5kg fiecare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Administratorul lacului spune că la fiecare ploaie, surplusul de apă din zonă este deversat în lac, dar acum este pentru prima dată când peștii s-au asfixiat. În celelalte lacuri din apropiere, Lacul Corbu 2 și Lacul Tașaul (vezi harta de mai sus) nu este nicio problemă.

Reprezentanții Agenției Naționale de Pescuit și Acvacultură sunt la fața locului, evaluează și monitorizează cauzele poluării, dar și cantitatea de pește afectat. Sunt așteptați și reprezentanți ai altor instituții ale statului, care cel mai probabil vor preleva apa din mai multe zone din acest lac.

Editor : B.E.