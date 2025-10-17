Live TV

Video Dezastrul rămas în urma exploziei la blocul cu opt etaje din Rahova. Primele imagini din interiorul clădirii

Data publicării:
hnbsxfhnhsr
Foto: Captură video Digi24

Au apărut primele imagini surprinse în interiorul clădirii din Sectorul 5 al Capitalei, unde vineri dimineață a avut loc o explozie puternică, în urma căreia cel puțin trei oameni au murit.

 

Clădirea a fost complet evacuată de pompieri și va rămâne închisă până la o decizie finală, a declarat șeful DSU, Raed Arafat. „Blocul este cu risc de colaps”, a avertizat acesta. 

„Rugămintea mea către populație este să nu intrați în bloc, să nu intrați în zona cu risc. Asta este decizia experților”, a mai adăugat Arafat. 

Explozia a avut loc în această dimineață la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai avariate fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii. Deflagraţia a fost urmată de incendiu.

Cel puțin 3 persoane au murit, iar 13 victime au fost duse de urgență la spital, printre acestea fiind doi copii, de 12 şi 17 ani.

Din primele informații se știe că în bloc erau circa 100 de persoane și s-au auto-evacuat la momentul exploziei.  A fost deja începută o anchetă, iar polițiștii vor face cercetări pentru vătămare corporală din culpă, dar și distrugere din culpă.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că toţi cei afectaţi de explozie vor avea unde locui în perioada următoare.

„Primăria Capitalei, alături de Primăria Sectorului 5, au fost de la începutul acestei tragedii la faţa locului. Putem asigura că toţi cei afectaţi vor avea unde locui în această seară şi în perioada următoare. Primăria Capitalei va convoca o şedinţă de Consiliu General de urgenţă pentru ora 14 pentru a adopta acele modificări şi reglementări ca să putem pune la dispoziţie orice au nevoie aceste familii. Şina de tramvai şi tensiunea, dezafectată pentru a face loc utilajelor de intervenţie. Suntem alături de ISC pentru a pune în siguranţă imobilul”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Citește și: Celulă de criză la Ministerul Sănătății după explozia din Rahova. Rogobete: Majoritatea victimelor sunt în stare critică

 

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova, în București. ISU: Trei morți și 13 răniți...
bani-lei-1536x866
2
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
3
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
studenti
4
O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității care a obligat-o să...
Horațiu Potra
5
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda "tubului de oxigen"
Digi Sport
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda "tubului de oxigen"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
Reacția Distrigaz după explozia din Rahova: „Sigiliul de pe robinetul...
explozie
VIDEO Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un...
explozie rahova (1)
Arafat a anunțat că nimeni nu mai are voie să intre în clădirea din...
explozie sector 5 bis
Celulă de criză la Ministerul Sănătății după explozia din Rahova...
Ultimele știri
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
Femeia găsită moartă într-o pădure lângă București a fost ucisă de iubitul fiicei sale, la îndemnul fetei. Cum au acționat cei doi
Primarii și consilierii locali cu ordine de protecție ar putea fi suspendați pe durata acestuia, propune un proiect depus la Parlament
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Pomezia, bomb destroys Sigfrido Ranucci's car, the attack occurred overnight in Pomezia.
O bombă a explodat sub mașina unui renumit jurnalist de investigație din Italia. Locuința sa a fost, de asemenea, avariată
gbhzgdbhzdg
Liceu afectat de explozia violentă la un bloc din Capitală. Elevi și profesori, evacuați. Traficul în zonă a fost deviat
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_02_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Care este starea victimelor exploziei din Rahova. Au fost transportate la mai multe spitale din Capitală
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_04_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Mărturia unei femei despre explozia la blocul din Rahova: „Am auzit o bubuitură foarte puternică. Mi s-a mișcat bine blocul”
crima bucuresti
Trupul femeii din București, dispărută de o săptămână, a fost găsit. Principalii suspecţi de crimă sunt fiica acesteia și iubitul ei
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Bilanțul victimelor expoziei din Sectorul 5 al Capitalei a CRESCUT. Câte persoane au nevoie de îngrijiri...
Fanatik.ro
Borza, victima doctorului de la Rapid!? Acuzații grave: “Acum l-a operat Codorean de la Steaua! Pierde 2 luni...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Cristi Balaj îl distruge pe George Găman după arbitrajul dezastruos de la Csikszereda – CFR Cluj 2-2: “Nu a...
Adevărul
Ce trebuie să evite România în lupta împotriva corupției. Expert: „Nu toate abordările sunt acceptabile...
Playtech
Când apare riscul ca o centrală pe gaz de apartament să explodeze? Semnele care anunță o defecțiune gravă
Digi FM
Explozie în Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Am auzit o bubuitură groaznică!” Mirosul de gaz...
Digi Sport
A plecat de acasă cu o bancnotă, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuți oameni de pe planetă
Pro FM
CRBL, despre relația ruptă cu fiica lui, după divorțul de mama ei: "Nu îmi dă voie să o cunosc. Are...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști...
Newsweek
Schimbare importantă la pensia de urmaș. Ce se întâmplă cu copiii din afara căsătoriei?
Digi FM
Țara preferată a românilor ia în considerare extinderea zilei de lucru la 13 ore. Oamenii, revoltați: „Un...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Keith Urban, copleșit de rușine după despărțirea de Nicole Kidman. De ce evită aparițiile publice: „Lucrurile...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu