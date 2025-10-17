Au apărut primele imagini surprinse în interiorul clădirii din Sectorul 5 al Capitalei, unde vineri dimineață a avut loc o explozie puternică, în urma căreia cel puțin trei oameni au murit.

Clădirea a fost complet evacuată de pompieri și va rămâne închisă până la o decizie finală, a declarat șeful DSU, Raed Arafat. „Blocul este cu risc de colaps”, a avertizat acesta.

„Rugămintea mea către populație este să nu intrați în bloc, să nu intrați în zona cu risc. Asta este decizia experților”, a mai adăugat Arafat.

Explozia a avut loc în această dimineață la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai avariate fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii. Deflagraţia a fost urmată de incendiu.

Cel puțin 3 persoane au murit, iar 13 victime au fost duse de urgență la spital, printre acestea fiind doi copii, de 12 şi 17 ani.

Din primele informații se știe că în bloc erau circa 100 de persoane și s-au auto-evacuat la momentul exploziei. A fost deja începută o anchetă, iar polițiștii vor face cercetări pentru vătămare corporală din culpă, dar și distrugere din culpă.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că toţi cei afectaţi de explozie vor avea unde locui în perioada următoare.

„Primăria Capitalei, alături de Primăria Sectorului 5, au fost de la începutul acestei tragedii la faţa locului. Putem asigura că toţi cei afectaţi vor avea unde locui în această seară şi în perioada următoare. Primăria Capitalei va convoca o şedinţă de Consiliu General de urgenţă pentru ora 14 pentru a adopta acele modificări şi reglementări ca să putem pune la dispoziţie orice au nevoie aceste familii. Şina de tramvai şi tensiunea, dezafectată pentru a face loc utilajelor de intervenţie. Suntem alături de ISC pentru a pune în siguranţă imobilul”, a declarat Stelian Bujduveanu.

