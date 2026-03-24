Diana Buzoianu anunță condiții noi pentru proiectul Surduc–Siriu: risc pentru comunități, sub monitorizare strictă

Diana Buzoianu, ministra Mediului. Foto: Profimedia
Obligații noi pentru proiectul Surduc–Siriu Condiții stricte privind apa și comunitățile locale Mesaj privind echilibrul între energie și mediu

Ministra Mediului Diana Buzoianu a anunțat că proiectul de acord de mediu pentru amenajarea hidroenergetică Surduc–Siriu a fost pus în transparență decizională și a subliniat că autorizațiile sunt emise doar cu respectarea strictă a legislației și cu protecția comunităților locale.

„Am pus astăzi în transparență proiectul de acord de mediu pentru amenajarea hidroenergetică Surduc-Siriu”, a scris Diana Buzoianu, marți pe Facebook.

Oficialul afirmă că toate avizele sunt analizate riguros pentru a preveni efecte negative asupra populației și mediului.

„Așa cum am spus cu fiecare ocazie: acordurile de mediu se emit, dar se emit cu respectarea prevederilor legale. Asta înseamnă o analiză temeinică pentru că, la final, ce ne dorim este să nu fie consecințe nefaste pentru comunitățile din zonă”, a adăugat ea.

Obligații noi pentru proiectul Surduc–Siriu

Ministra a detaliat o serie de condiții incluse în proiectul de acord, inclusiv măsuri obligatorii de protecție a mediului și a resurselor de apă.

„Când a ajuns prima dată la minister, dosarul pentru hidrocentrala de la Surduc-Siriu cuprindea «posibilitatea» de a fi implementate măsuri pentru protecția speciilor din acele râuri. La finalul analizei, acordul cuprinde obligația clară de a implementa măsuri”, mai spune ea.

De asemenea, sunt prevăzute sisteme de monitorizare și transparență privind debitul ecologic.

„Au fost introduse prevederi exprese pentru monitorizarea debitului ecologic în amonte și în aval cu stații omologate. Am introdus obligația de a se transmite live datele colectate prin stații pe site-ul Hidroelectrica”, a adăugat Buzoianu.

Condiții stricte privind apa și comunitățile locale

Documentul prevede și sancțiuni în cazul nerespectării debitelor ecologice.

„Am prevăzut obligația de a se respecta debitul ecologic, cu sancțiunea de a fi suspendată autorizația de gospodărirea apelor dacă aceste debite nu sunt respectate”, a zis ea.

Totodată, Hidroelectrica trebuie să realizeze un studiu privind impactul asupra comunităților locale.

„A fost introdusă obligația de a se realiza un studiu de către Hidroelectrica, până la finalizarea lucrărilor, pentru a ne asigura că toate comunitățile din zonă nu vor rămâne fără apă - vorbim de mii de locuitori pentru care e normal să fie făcută această analiză”, a mai scris Buzoianu.

În cazul identificării riscurilor, vor fi impuse măsuri suplimentare de protecție.

„Dacă din studiu va reieși că există acest risc de a rămâne fără apă satele din zonă, există obligația expres menționată ca, până la emiterea autorizației de funcționare, să fie implementate și măsuri de mediere a acestui risc cu privire la accesul la apă al locuitorilor din zonă”, mai spune aceasta.

Mesaj privind echilibrul între energie și mediu

Ministra Mediului a subliniat că proiectele energetice trebuie să respecte atât nevoile de dezvoltare, cât și protecția mediului.

„Subiectul hidrocentralelor a fost prea mult timp politizat și aruncat în extreme pentru capital politic. Eu aleg să avem analize temeinice și să fie introduse toate condițiile prevăzute de lege pentru a ne asigura că locuitorilor din zonă nu le vor fi afectate viețile”, a precizat ministra Mediului.

„Da, se poate și crește capacitatea energetică a României. Dar se pot și proteja mediul și comunitățile din zonă”, a conchis ea.

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
Angela Similea
2
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
Scumpire caburanti
4
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
soldați din armata finlandeză
5
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Te-ar putea interesa și:
bodycam
Comisarii Gărzii de Mediu vor fi obligați să poarte bodycam-uri la toate controalele. Anunțul Dianei Buzoianu
Screenshot 2026-03-21 at 14.53.02
Diana Buzoianu: Pădurea Băneasa poate fi parc natural, arie protejată. Când vom avea documentele, Ministerul Mediului va face acest pas
garda forestiera
Ministrul Mediului: După schimbarea conducerii Gărzii Forestiere a crescut numărul de controale. Sistem modern de monitorizare, în plan
diana buzoianu face declaratii
OUG cu reguli mai stricte pentru produsele second-hand, în dezbatere publică: „România nu este groapă de gunoi”. Modificările propuse
Diana Buzoianu.
Ministra Mediului anunță că pe sectoarele de plajă care nu au PUZ nu se vor putea construi terase
Recomandările redacţiei
bolojn mineri
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru minerii protestatari: „Înțeleg...
mineri si jandarmi se imbrancesc in pta victoriei
Minerii din Gorj s-au îmbrâncit cu jandarmii în Piața Victoriei...
remorcherul astana
Poziţia remorcherului Astana, scufundat în zona Midia, a fost...
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Facebook
România ajută cu energie electrică și apă potabilă Republica Moldova...
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt forțate să ia atitudine din 25 martie. Sentimente ascunse ies la suprafață, iar emoțiile...
Cancan
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira?! 😲 'N-aș ierta NICIODATĂ infidelitatea și violența'
Fanatik.ro
Cine comentează, de fapt, Turcia – România. Decizia luată de conducerea postului Prima TV
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Urmărire ca-n filme pe șoselele din Argeș: focuri de armă, mașini lovite și o descoperire surprinzătoare...
Adevărul
Kovesi, dezvăluiri despre presiunile la șefia EPPO: un oficial UE i-a cerut să tempereze mesajele despre...
Playtech
Butonul de pe tabloul electric pe care ar trebui să-l apeși măcar o dată la 30 de zile. Te salvează de multe...
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac a dat lovitura! Proprietate cât toată suprafața Bucureștiului
Pro FM
Cum reușește Loredana Groza să arate impecabil. Dieta care i-a schimbat complet viața: „Mănânc orice, mai...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
Lidera de la Chișinău îndeamnă moldovenii să economisească curentul după atacul Rusiei asupra liniei...
Newsweek
Casa de Pensii schimbă din nou ziua în care virează pensiile pe card. Se întâmplă pentru prima oară...
Digi FM
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat după patru ani de căsnicie. Cântăreața, primele declarații: „Am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Rechini „drogați” în Bahamas: cocaină și cafeină găsite în organismul lor. Poluarea umană ajunge până în...
Film Now
Ce spune Rosie Huntington-Whiteley despre relația cu Jason Statham. Detalii rare după 16 ani împreună
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...