Diana Buzoianu anunță condiții noi pentru proiectul Surduc–Siriu: risc pentru comunități, sub monitorizare strictă

Ministra Mediului Diana Buzoianu a anunțat că proiectul de acord de mediu pentru amenajarea hidroenergetică Surduc–Siriu a fost pus în transparență decizională și a subliniat că autorizațiile sunt emise doar cu respectarea strictă a legislației și cu protecția comunităților locale.

„Am pus astăzi în transparență proiectul de acord de mediu pentru amenajarea hidroenergetică Surduc-Siriu”, a scris Diana Buzoianu, marți pe Facebook.

Oficialul afirmă că toate avizele sunt analizate riguros pentru a preveni efecte negative asupra populației și mediului.

„Așa cum am spus cu fiecare ocazie: acordurile de mediu se emit, dar se emit cu respectarea prevederilor legale. Asta înseamnă o analiză temeinică pentru că, la final, ce ne dorim este să nu fie consecințe nefaste pentru comunitățile din zonă”, a adăugat ea.

Obligații noi pentru proiectul Surduc–Siriu

Ministra a detaliat o serie de condiții incluse în proiectul de acord, inclusiv măsuri obligatorii de protecție a mediului și a resurselor de apă.

„Când a ajuns prima dată la minister, dosarul pentru hidrocentrala de la Surduc-Siriu cuprindea «posibilitatea» de a fi implementate măsuri pentru protecția speciilor din acele râuri. La finalul analizei, acordul cuprinde obligația clară de a implementa măsuri”, mai spune ea.

De asemenea, sunt prevăzute sisteme de monitorizare și transparență privind debitul ecologic.

„Au fost introduse prevederi exprese pentru monitorizarea debitului ecologic în amonte și în aval cu stații omologate. Am introdus obligația de a se transmite live datele colectate prin stații pe site-ul Hidroelectrica”, a adăugat Buzoianu.

Condiții stricte privind apa și comunitățile locale

Documentul prevede și sancțiuni în cazul nerespectării debitelor ecologice.

„Am prevăzut obligația de a se respecta debitul ecologic, cu sancțiunea de a fi suspendată autorizația de gospodărirea apelor dacă aceste debite nu sunt respectate”, a zis ea.

Totodată, Hidroelectrica trebuie să realizeze un studiu privind impactul asupra comunităților locale.

„A fost introdusă obligația de a se realiza un studiu de către Hidroelectrica, până la finalizarea lucrărilor, pentru a ne asigura că toate comunitățile din zonă nu vor rămâne fără apă - vorbim de mii de locuitori pentru care e normal să fie făcută această analiză”, a mai scris Buzoianu.

În cazul identificării riscurilor, vor fi impuse măsuri suplimentare de protecție.

„Dacă din studiu va reieși că există acest risc de a rămâne fără apă satele din zonă, există obligația expres menționată ca, până la emiterea autorizației de funcționare, să fie implementate și măsuri de mediere a acestui risc cu privire la accesul la apă al locuitorilor din zonă”, mai spune aceasta.

Mesaj privind echilibrul între energie și mediu

Ministra Mediului a subliniat că proiectele energetice trebuie să respecte atât nevoile de dezvoltare, cât și protecția mediului.

„Subiectul hidrocentralelor a fost prea mult timp politizat și aruncat în extreme pentru capital politic. Eu aleg să avem analize temeinice și să fie introduse toate condițiile prevăzute de lege pentru a ne asigura că locuitorilor din zonă nu le vor fi afectate viețile”, a precizat ministra Mediului.

„Da, se poate și crește capacitatea energetică a României. Dar se pot și proteja mediul și comunitățile din zonă”, a conchis ea.

Editor : Ana Petrescu