Diana Buzoianu anunță descoperirea unui rezervor de gaz îngropat ilegal pe plaja din Năvodari: „O iresponsabilitate uriașă”

Ministra Mediului Diana Buzoianu a semnalat, luni, descoperirea unui rezervor de gaz îngropat ilegal pe plajele din Năvodari, un incident pe care îl consideră „o iresponsabilitate uriașă” și un risc major pentru mii de români.

„Da, ați citit corect. O iresponsabilitate uriașă care a reprezentat un risc pentru mii de români. Nu vom întoarce ochii la ilegalitățile de pe plajele din România. Vom controla toate plajele eliberate de construcții în 2025”, a scris Diana Buzoianu, luni pe Facebook.

Incidentul de la Năvodari

Administrația Națională „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea–Litoral (ABADL), a anunțat că incidentul a avut loc în jurul orei 13:00, în timpul lucrărilor de pregătire a plajei pentru sezonul estival, în zona fostei terase Lujo din Năvodari. Un utilaj de tip terasier a avariat accidental rezervorul subteran de gaz.

Imediat, echipele ABADL au securizat perimetrul și au restricționat accesul pe o rază de aproximativ 100 de metri. La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, echipa specializată pentru substanțe periculoase, Poliția Română și reprezentanți ai ABADL.

„Mulțumim autorităților de intervenție pentru măsurile implementate pentru prevenirea unui incident major”, a precizat ministra Mediului.

Cercetări și responsabilități

Poliția a demarat deja cercetări la fața locului și a ridicat probe pentru deschiderea unui dosar penal. Din verificările preliminare, rezervorul fusese îngropat ilegal de operatorul economic care administra terasa. Contractul de închiriere expirase la 30 octombrie 2025, iar operatorul avea obligația să dezafecteze și să evacueze toate dotările până la 15 decembrie 2025.

„Ce a fost descoperit astăzi la Năvodari – un rezervor de gaz îngropat ilegal într-o zonă în care încetase contractul de închiriere anul trecut – este un risc foarte mare și o iresponsabilitate uriașă din partea operatorilor economici”, a mai spus Diana Buzoianu.

Ea a subliniat politica de toleranță zero a ministerului: „Plajele din România nu sunt vestul sălbatic. Legea va fi respectată, oricât s-ar supăra unii.”

