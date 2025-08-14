Live TV

Diana Buzoianu: Comisarii Gărzii de Mediu vor putea folosi bodycam-urile şi dronele cumpărate prin PNRR

Data publicării:
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
Ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu vor fi dotaţi cu camere video portabile (bodycam-uri) şi vor putea folosi imaginile obţinute cu drone ca mijloace de probă în aplicarea sancţiunilor, a anunțat, joi, ministra Mediului Diana Buzoianu, într-un comunicat citat de Agerpres. 

Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, Hotărârea iniţiată de Ministerul Mediului, prin care se consolidează activitatea Gărzii de Mediu şi se fac operaţionale echipamentele de tip drone şi bodycam-uri pe care GNM le-a achiziţionat prin PNRR.

„România are obligaţii ferme în cadrul procesului de aderare la OCDE, iar întărirea capacităţii instituţionale a Gărzii Naţionale de Mediu este un obiectiv central în acest demers. Cel mai important este faptul că, prin această hotărâre, instituim cadrul legal şi mijloacele tehnice prin care comisarii vor fi dotaţi cu camere video portabile (bodycam-uri) şi vor putea utiliza imaginile obţinute cu drone ca mijloace de probă în aplicarea sancţiunilor, reducând necesitatea deplasărilor suplimentare pe teren. Reforma presupune reducerea numărului de posturi de conducere, dar creşterea efectivelor operative, pentru a asigura un act de control mai eficient şi mai transparent”, a precizat Buzoianu.

Potrivit ministerului de resort, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a fost modernizată capacitatea de control prin achiziţionarea a 709 camere video purtate pe corp, 16 drone, 271 de camere video de bord, opt sisteme de scanare a camioanelor, 16 vehicule speciale de intervenţie şi 43 de autovehicule suplimentare.

„Această reformă schimbă fundamental modul în care Garda Naţională de Mediu îşi desfăşoară activitatea. Vom interveni mai rapid şi mai eficient în punctele de frontieră şi în zonele cu risc ecologic ridicat, având atât forţa umană, cât şi tehnologia necesară pentru a acţiona fără întârziere. Rezultatul imediat va fi o creştere a eficienţei în aplicarea sancţiunilor, iar pe termen mediu - o reducere vizibilă a poluării şi a infracţionalităţii de mediu. Această schimbare consolidează poziţia României în procesul de aderare la OCDE şi transmite un mesaj ferm către toţi operatorii economici: legea se aplică fără excepţii, iar probele video şi foto sunt de netăgăduit. În final, ne aşteptăm la o creştere a gradului de reciclare, la reducerea depozitelor ilegale de deşeuri şi la o protecţie reală şi eficientă a mediului înconjurător”, a subliniat ministra Mediului.

În privinţa schimbărilor organizatorice în cadrul GNM, este prevăzută angajarea a 150 de noi comisari în teren, reducerea posturilor de conducere de la 72 la 64, precum şi a numărului de subsecretari de stat de la 3 la 2, la pachet cu reorganizarea direcţiilor şi serviciilor prin comasări şi optimizări structurale.

