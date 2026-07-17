Diana Buzoianu critică proiectul de lărgire a plajelor: „Nu cred că a fost oportun. Avem un deşert până la apă”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat vineri, la Constanţa, referitor la nemulţumirea turiştilor cu privire la plajele care au fost prea mult lărgite şi nisipul nu mai este fin, fiind plin de scoici sparte, că nu crede că proiectul a fost oportun aşa cum a fost gândit şi implementat, căutându-se soluţii pentru îmbunătăţirea măcar a unor fâşii de plajă.

Potrivit Dianei Buzoianu, era nevoie de un proiect pentru evitarea diminuării plajelor prin eroziune, dar "nu la nivelul la care a fost făcut", plaja fiind în prezent ca "un deşert".

"Da, avem acest fenomen de eroziune a plajelor şi era nevoie de un proiect, dar nu cred că era nevoie la nivelul la care a fost făcut. Noi vedem că avem acum, practic, un deşert până să ajungem la apă. (...) Eu cred că nu trebuia făcut la modul la care a fost făcut, dar proiectul este pe ultimii metri (...), nu mai avem cum să ne întoarcem acum, pentru că este la 95-99% finalizat. Dacă mă întrebaţi pe mine, nu cred că a fost oportun aşa cum a fost gândit şi implementat", a răspuns ministrul Mediului, citată de Agerpres.

Ea a fost întrebată cine răspunde pentru acest "sabotaj" al litoralului românesc.

"Nu am eu un răspuns referitor la cine este omul răspunzător pentru modul în care a fost gândită oportunitatea acestui proiect. Ce vă pot spune este că noi încercăm să creăm condiţiile necesare prin creşterea capacităţii de a face curăţenie pe plaje (...) anul acesta zonele cu alge sunt mult mai puţine, în fiecare seară încercăm să le curăţăm, sunt echipele pe teren şi curăţă, noi de aceste aspecte ne putem ocupa. De mărunţit nisipul pentru a fi din nou fin la nivelul calităţii la care era anterior nu vă pot da un răspuns favorabil", a afirmat Buzoianu.

Ministrul Mediului a spus că, împreună cu Ordinul Arhitecţilor, se încearcă ca fâşii de plajă ai aibă zone de umbră, cu utilităţi, cu beach-baruri, cu şezlonguri, precum şi o zonă liberă.

"E adevărat, este o problemă identificată, dar eu mă pot focusa pe ce putem noi să facem mai departe, să avem aceste discuţii cu Ordinul Arhitecţilor, măcar să avem pe zone, să gândim pe zone plaja. Ceea ce încercăm să facem este să gândim fiecare fâşie de plajă cu nişte funcţionalităţi separate, astfel încât oamenii, chiar dacă sunt plajele foarte lărgite, să aibă acces la diverse servicii (...). Asta înseamnă că fiecare fâşie de plajă, în mod normal, după ce apare ghidul aprobat de Ordinul Arhitecţilor asumat de către minister, fiecare fâşie de plajă va avea ca recomandare să aibă o zonă de umbră, ceea ce acum nu există, o zonă de utilităţi, o zonă de beach-baruri, o zonă de şezlonguri şi o zonă liberă", a declarat aceasta.

Buzoianu a mai afirmat, referitor la lucrările de înnisipare a plajelor, că prestatorul de servicii a respectat condiţiile care au fost stabilite de autorităţi în momentul în care a participat la licitaţie.

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a avut vineri o întâlnire de lucru la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea - Litoral privind măsurile luate de reprezentanţii acestei instituţii în sezonul estival, pe litoralul românesc.

Editor : A.P.