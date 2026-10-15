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Diana Buzoianu: Directori Romsilva, la vânătoare în timpul programului. Ce a descoperit Corpul de control la Iași

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ecuson romsilva
Romsilva. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Ce măsuri cere Ministerul Mediului

Diana Buzoianu a anunțat, joi, că a semnat raportul Corpului de control privind acțiunile de vânătoare organizate în ianuarie 2026 la Direcția Silvică Iași, din cadrul Romsilva. Potrivit ministrei interimare a Mediului, verificările au scos la iveală participarea unor directori silvici din țară la partide de vânătoare în zile lucrătoare, precum și prezența unor zilieri și invitați externi care nu ar fi plătit tarifele aferente.

Într-o postare pe Facebook, Diana Buzoianu a explicat că printre persoanele care au participat la aceste acțiuni s-au numărat directori ai unor direcții silvice din alte județe.

„Ce a descoperit corpul control? Directori Romsilva care se adună de prin țară în zile de muncă ca să participe la acțiuni de vânătoare, zeci de angajați zilieri (o parte rude sau cunoscuți ai personalului silvic din Romsilva) care participă la respectivele partide de vânătoare cu niciun leu plătit oficial și invitați speciali din afara Romsilva la acțiuni de vânătoare care nu au plătit niciun tarif de organizare”, a scris ministra USR pe rețeaua de socializare.

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Aceasta i-a nominalizat pe directorul Direcției Silvice Botoșani, Marius Havriș, și pe directorul Direcției Silvice Ialomița, Nicușor Niță, despre care susține că și-ar fi atribuit sarcini de serviciu în nume propriu pentru a putea participa la partidele de vânătoare organizate la Iași.

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„Niciunul dintre directorii care au participat la partide de vânătoare nu au dat rapoarte oficiale care să arate ce era așa mare interes de serviciu pentru ei să bată atâția km în alte județe să vâneze la Direcția Silvică Iași”, a afirmat Diana Buzoianu.

Ce măsuri cere Ministerul Mediului

Ministra a criticat modul în care Direcția Silvică Iași ar fi organizat aceste acțiuni, afirmând: „Așa arată vânătoarea ca «management cinegetic» susținută de Direcția Silvică Iași”.

Potrivit Dianei Buzoianu, Corpul de control al Ministerului Mediului a solicitat introducerea unor reguli clare pentru organizarea viitoarelor acțiuni de vânătoare.

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Printre măsurile cerute se numără eliminarea situațiilor în care invitații din afara Romsilva participă fără să achite tarifele de organizare, recuperarea eventualelor prejudicii și stabilirea unor proceduri clare privind persoanele din cadrul regiei care pot participa la astfel de acțiuni.

Raportul vizează acțiunile de vânătoare organizate în ianuarie 2026 la Direcția Silvică Iași. Informațiile prezentate în acest articol se bazează pe declarațiile publicate de ministra Mediului pe Facebook.

Editor : Ana Petrescu

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