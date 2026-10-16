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Diana Buzoianu: „Radarul Balastierelor” este finalizat 95%. Cum va funcționa și când va fi recepționată platforma

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Diana Buzoianu
Diana Buzoianu. Foto: Inquam Photos / Malina Norocea
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Din articol
Cum va funcționa Inspectorul Balastierelor

Radarul Balastierelor este aproape gata după luni bune de muncă în care s-a reuşit rescrierea unui proiect care fusese golit cu totul „de colţi şi de gheare”, a declarat, vineri, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, în conferinţa de bilanţ.

„Suntem aproape de finalizarea Radarului Balastierelor. Pe data de 26 octombrie va fi recepţionat, este termenul de recepţie a acestui instrument. Din 2015 se vorbeşte despre necesitatea acestui instrument. Am scos la iveală toate fenomenele care, erau în spatele gestionării ilegale a agregatelor minerale, iazurile piscicole care de fapt erau paravan pentru balastiere ilegale, balastiere ilegale care funcţionau fără niciun fel de autorizaţie şi aduceau zeci de milioane profit la firme care nu se autorizaseră. Toate aceste lucruri s-au putut întâmpla sub ochii unor autorităţi, pentru că nu a existat o trasabilitate clară a autorităţilor şi a operatorilor care se avizează, ce cantităţi sunt avizate pentru a fi exploatate, ce se întâmplă apoi cu agregatele minerale, dacă ele ajung să fie sau nu inclusiv transmise mai departe către operatorii care zic ei că au contractele de preluare a acelor agregate. După nişte luni bune de muncă - şi aici vreau să mulţumesc echipei din minister, (...) care a muncit foarte mult pentru acest proiect, şi echipei de la ANAR, pentru că au reuşit în mod real să rescrie un proiect care în momentul în care noi ajunseserăm la minister fusese golit cu totul de colţi şi de gheare, ca să spun aşa”, a afirmat ea, scrie Agerpres.

Cum va funcționa

Ministrul interimar a susţinut că Radarul Balastierelor era iniţial o platformă în care trebuia doar să fie încărcate nişte documente, fără filtru de verificări şi care nu emitea alerte atunci când se depăşeau cantităţile înscrise în documente.

„Era o platformă în care mai trebuiau să fie doar încărcate nişte documente, nu mai avea niciun filtru de verificări, nu mai făcea niciun fel de alerte automate în momentul în care se depăşeau toate cantităţile care puteau să fie emise. Astăzi am văzut deja, pentru că este aproape 95% finalizat Radarul, am văzut o platformă în care se vor putea emite avize. Fără avizele respective nu se va mai putea transporta nimic agregat mineral dacă, de la momentul în care se emite avizul respectiv, în 20 de minute ... Adică există un traseu care este avizat. Dacă, de exemplu, maşina respectivă merge pe un alt traseu, vor fi date alarme. Dacă nu ajunge la punctul în care ziceau că o să trimită agregatele minerale, în 20 de minute după momentul în care trebuiau să ajungă la destinaţie...deci dacă au depăşit cu 20 de minute, se anulează avizul şi trebuie să emită un nou aviz şi să explice de ce nu au ajuns la punctul respectiv în termenul necesar. deci dacă au depăşit cu 20 de minute, se vor asigura, de ce nu vom mai avea resurse naţionale gestionate absolut îngrozitor, cu bătaie de joc pentru toată ţara noastră” a transmis Buzoianu.

Inspectorul Balastierelor

Demnitarul a subliniat că cealaltă platformă - Inspectorul Balastierelor - a înregistrat milioane de accesări, iar sute de oameni verifică zilnic dacă balastierele care activează în zona în care locuiesc sunt sau nu legale.

„În ceea ce priveşte Apele Române, am lansat Inspectorul Balastierelor, am lansat o platformă care a arătat pentru prima dată jaful care s-a făcut din resursele naturale, patrimoniul natural al României. La acest moment, Inspectorul Balastierelor are câteva milioane bune de accesări şi în fiecare zi sunt sute de oameni individuali care intră să îşi verifice - din comuna lor, din jurul lor - dacă balastiera respectivă care se află acolo este sau nu este cu aviz, este sau nu este legală”, a precizat aceasta.

În consecinţă, sunt zeci de sesizări lunare la Apele Române care îi ajută pe inspectorii ANAR „să lupte împotriva unui fenomen ilegal”.

„Avem zeci de sesizări depuse în fiecare lună, sesizări care vor ajuta inclusiv inspectorii din Apele Române să-şi facă treaba şi să meargă pe teren să lupte împotriva unui fenomen ilegal care a distrus comunităţi întregi. De altfel, am făcut obligatoriu ca absolut toate avizele să fie încărcate în Inspectorul Balastierelor, iar acolo unde nu vor fi încărcate să poată să fie direct sancţionat disciplinar personalul care a fost responsabil pentru încărcarea respectivelor avize în Inspectorul Balastierelor şi nu a făcut asta. Cum spuneam, ne pregătim în câteva zile să fie lansat Radarul Balastierelor, următorul pas faţă de Inspectorul Balastierelor, practic aplicaţia care va urmări în spate trasabilitatea, cum spuneam mai devreme, a tuturor transporturilor de agregate minerale”, a explicat Diana Buzoianu.

Editor : Sebastian Eduard

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