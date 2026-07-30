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Diana Şoşoacă, primul mesaj după accidentul rutier: „Pot să spun că sunt binişor”

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Diana Șoșoacă
Diana Șoșoacă. Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu
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Preşedintele S.O.S. România, europarlamentarul Diana Iovanovici-Şoşoacă, a anunţat că se simte „binişor” după accidentul rutier în care a fost implicată joi şi îi mulţumeşte lui Dumnezeu că sunt în viaţă atât ea, cât şi fiica sa, Thais.

„Îi mulţumesc lui Dumnezeu că suntem în viaţă, atât eu, dar mai ales fiica mea, Thais. Mulţumesc din inimă medicilor, asistentelor, infirmierilor, întregului personal medical, şi chiar firmei de pază, pentru grija cu totul deosebită cu care m-au tratat şi au avut grijă de fetiţa mea. Au fost extraordinari şi le voi rămâne profund recunoscătoare.

Mulţumesc tuturor membrilor şi simpatizanţilor care au venit la spital în număr mare şi au fost alături de mine, care au sunat inclusiv la spital şi la partid, celor din ţară şi din străinătate care şi-au manifestat îngrijorarea şi solidaritatea faţă de mine. Pot să spun că sunt binişor, dar vă asigur că voi face tot ce îmi stă in putinţă să îmi revin cât mai repede şi în forma cea mai bună”, a afirmat Şoşoacă, potrivit unui comunicat citat de Agerpres. 

Ea susţine că „lupta pentru independenţa şi suveranitatea României nu poate fi oprită de nimic”.

„Vă aştept, aşa cum sunt şi cum pot, la Academia de vară, pentru că viaţa merge înainte, iar lupta pentru independenţa şi suveranitatea României nu poate fi oprită de nimic şi de nimeni! Mulţumesc şi presei care a fost extrem de îngrijorată pentru situaţia mea. Cu Dumnezeu înainte! Fiţi binecuvântaţi!”, a adăugat Şoşoacă.

Diana Iovanovici-Şoşoacă a fost transportată la spital în urma unui accident produs, joi, între două autovehicule pe bulevardul Iuliu Maniu, Piaţa Gorjului. Ea a fost externată de la Spitalul de Urgenţă Universitar, se mai arată în comunicat.

Editor : C.L.B.

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