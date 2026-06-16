Digi24 este cea mai de încredere și mai urmărită televiziune de știri din România, potrivit raportului Reuters Institute, care analizează mass-media de știri la nivel mondial.

29% dintre români se informează de la Digi24 de cel puțin 3 ori pe săptămână, potrivit raportului. De altfel, Digi24 este singura televiziune de știri în topul celor mai urmărite din țară, fiind depășită doar de televiziunile generaliste Pro Tv și Antena 1.

Raportul mai arată că 55% dintre cei chestionați spun că se informează de la Digi24 deoarece reprezintă o sursă credibilă de informații. Acesta este cel mai ridicat procent în rândul televiziunilor de știri din România.

Analiza Reuters evidențiază și faptul că Digi24 este singurul brand media deținut de o companie din România listată la bursă.

Editor : B.E.