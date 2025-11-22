Live TV

Digi24 vă arată, pas cu pas, ce se întâmplă într-un centru de monitorizare a agresorilor când o femeie e în pericol

Foto: Captură video Digi24

În premieră, o echipă Digi24 a intrat într-un centru de monitorizare al agresorilor din cazurile de violență domestică. Aici e locul din care sunt trimise pe teren echipele de intervenție și unde sunt recepționate semnalele de pericol. În primele 10 luni ale anului, oamenii legii au intervenit la aproape 115 mii de sesizări.

Digi24 vă arată, pas cu pas, ce se întâmplă într-un centru de monitorizare al agresorilor atunci când o femeie este în pericol. Aceasta este alertată pe telefonul primit de la poliție, iar în paralel doi agenți sună atât la victimă cât și la agresor. În cel mai scurt timp, cel mai apropiat echipaj pleacă spre locația transmisă de brățara pe care atacatorul o poartă. Totul este contracronometru.

O polițistă dă alerta și explică: Persoana supravegheată a pătruns în interiorul zonei, domiciliul victimei și s-a apropiat de victimă. Colegii mei stau de vorbă cu victima și agresorul și pe principiul cel mai apropiat echipaj intervine.

Polițista din dispecerat ia legătura cu victima.

- Ați primit alertă?

-Da, sunt foarte speriată.

Polițistul din dispecerat ia legătura cu agresorul.

- Ce vreți, domnule?!

- Să știți că ați intrat într-o zonă interzisă și sunteți prea aproape de victimă. Vă îndepărtați acum!

Sunt trimise echipajele la victimă și agresor din dispecerat. Un polițist transmite prin stație: Echipaj T 1, deplasați-vă de urgență pe strada Petre Ispirescu 25. E o alertă de apropiere față de persoana protejată.

Polițistul din teren primește alerta, preia cazul: Trecem în regim prioritar, ajung imediat.

- Neapărat trebuie să vorbesc cu ea!

-Nu aveți voie să faceți acest lucru, prin ordinul de protecție vă este interzis!

Digi24 a intrat, în exclusivitate, în centrul de comandă unde se primesc aceste alerte și de unde se coordonează mai departe echipajele, astfel încât viața victimei să fie salvată.

„Este principalul loc unde sunt generate alertele, unde contactăm persoana protejată, cât și persoana supravegheată și dirijăm cel mai apropiat echipaj la fața locului. În momentul în care se emite un ordin de protecție normal sau provizoriu, agresorului i se montează o brățară, doar agresorului, în niciun caz victimei, ea primește un smartphone, un dispozitiv de monitorizare”, a explicat Marilena Dună - coordonatoarea dispeceratului.

Potrivit datelor Poliției Române, 40 de femei primesc ordin de protecție provizoriu în fiecare zi, iar trei dintre ordine sunt încălcate zilnic. În primele 10 luni ale anului, oamenii legii au intervenit la aproape 115 mii de sesizări privind violența domestică. Asta înseamnă peste 370 de intervenții zilnice. Cinci femei sunt ucise în fiecare lună în România.

