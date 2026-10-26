Digisport.ro trece la nivelul următor: design modern, acces rapid, conținut video exclusiv

Site-ul digisport.ro își întâmpină urmăritorii într-o versiune complet actualizată, cu o interfață atractivă, conținut video mai bogat și o experiență de navigare semnificativ îmbunătățită. Designul modern al platformei facilitează accesul la cele mai relevante știri și analize, în timp ce optimizările tehnice asigură încărcarea mai rapidă a textelor publicate. Relansarea marchează o nouă etapă în strategia de dezvoltare a produselor media digitale ale Grupului DIGI, în pas cu preferințele și obiceiurile de consum ale unui public tot mai dinamic.

Arhitectura site-ului a fost reorganizată pentru a simplifica accesul la principalele secțiuni și a aduce conținutul editorial mai aproape de cititori. Noile module interactive permit identificarea și vizualizarea rapidă a subiectelor de interes, iar formatul articolelor a fost regândit pentru a fi mai aerisit, mai prietenos și mai ușor de parcurs. În plus, urmăritorii au la dispoziție o selecție mai amplă de materiale complementare, ce pot fi consultate fără a fi necesară părăsirea paginii pentru a explora informații suplimentare.

Una dintre cele mai importante schimbări vizează repoziționarea componentei video în centrul experienței digitale, beneficiind acum de o vizibilitate sporită și de o integrare optimă în structura portalului. Noua abordare vizuală pune în valoare producțiile disponibile în exclusivitate pe canalele digitale DIGI și consolidează statutul digisport.ro nu doar ca destinație de referință pentru actualități sportive, ci și pentru resurse audiovizuale originale.

„Reconfigurarea site-ului reprezintă o evoluție firească în efortul nostru de a oferi publicului o experiență tot mai bună. Am pornit de la felul în care comunitatea noastră consumă conținut sportiv și ne-am dorit să răspundem cât mai bine așteptărilor sale - o interacțiune mai fluidă și mai intuitivă, acces facil la informații și un loc privilegiat dedicat producțiilor video distribuite în exclusivitate. Proiectul este rezultatul colaborării strânse dintre echipele editoriale, de vânzări și cercetare și divizia Digisoft a Grupului, colegi cărora vreau să le mulțumesc pentru implicare și fructuoasa coordonare. Sunt convins că utilizatorii vor remarca diferența încă de la primele accesări, iar ambiția noastră este să continuăm să inovăm pentru a rămâne prima opțiune a pasionaților de sport din România", a declarat Valentin Știrbu, Head of Digital Media DIGI.

Lansarea noului concept vine să întărească performanțele de audiență care au propulsat digisport.ro în poziția de lider pe segmentul media online cu specific sportiv. Potrivit datelor Biroului Român de Audit Transmedia (BRAT/SATI), site-ul și aplicația digisport.ro sunt principala sursă de informare de profil din România. În ultimul an, au atras, în medie, peste 4 milioane de vizitatori unici lunar, care au generat o medie lunară peste 96 de milioane de afișări de pagină. Totodată, în aceeași perioadă, platforma digisport.ro s-a clasat pe primul loc la nivelul întregii piețe media online din țară, indiferent de profilul informațiilor oferite de publicațiile analizate, înregistrând cel mai mare număr de pagini vizualizate la cererea utilizatorilor.

Despre Digisport.ro

Site-ul digisport.ro și televiziunile Digi Sport 1, 2, 3, 4, fac parte din Grupul Digi, alături de televiziunea de știri Digi24, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, postul Film Now (pay-tv), televiziunile tematice Digi World, Digi Life și Digi Animal World, televiziunile de muzică UTV, Music Channel, Hit Music și posturile de radio Pro FM, Digi FM, Dance FM și Chill FM.

Pentru mai multe informaţii:

Departamentul Comunicare și CSR

comunicare@digi.ro

Telefon: +40 31 400 42 44

www.DIGI.ro

https://www.facebook.com/digipunctro

Editor : A.D.V.