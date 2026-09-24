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News Alert DIICOT a pus sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia

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Călin Georgescu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Călin Georgescu, întrebat din ce bani trăiește: „Dumnezeu ne ține pe toți” Averea neoficială a lui Călin Georgescu

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au anunțat că au pus sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia.

„La data de 24 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil situat în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, ce aparține inculpatului în vârstă de 64 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”, este anunțul DIICOT.

Sechestrul a fost instituit în dosarul în care Călin Georgescu și Ionel Rusen sunt cercetați sub control judiciar că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1.100.000 de euro.

CITEȘTE AICI MAI MULTE INFORMAȚII DIN DOSARUL DIICOT: 

O investigație Rise Project din anul 2024 arăta că vila din Mogoșoaia a fost cumpărată de familia Georgescu în octombrie 2024 pentru 280.000 de euro. 

În măsura în care va fi condamnat definitiv în acest dosar, bunul asupra căruia a fost instituit sechestrul DIICOT poate fi folosit pentru recuperarea prejudiciului, de 1.100.000 de euro. Călin Georgescu poate să conteste decizia procurorilor. 

Călin Georgescu, întrebat din ce bani trăiește: „Dumnezeu ne ține pe toți”

Călin Georgescu a fost întrebat pe 15 martie, în cadrul unui interviu la Realitatea Plus, care sunt sursele de finanțare pe care le are în prezent.

„Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, și pe dumneavoastră, și pe aceia care pun aceste întrebări, nu de dragul de a da un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Nu sunt interesat de așa ceva, continui să spun că toate aceste răzbunari ale sistemului fac cinste”, a fost răspunsul lui Călin Georgescu.

Ultima sursă oficială din care putem consulta averea lui Călin Georgescu este declarația depusă în momentul în care s-a înscris în cursa pentru alegerile prezidențiale din 2024, anulate între timp.

Din ceea ce a declarat Georgescu reiese că acesta deține, alături de soție, un teren intravilan cumpărat în 2022 în Brașov, cu o suprafață de 3.903 metri pătrați.

  • Acesta a greșit în momentul în care a completat capitolul „clădiri”, întrucât a introdus aceleași date cu cele introduse la capitolul „terenuri”. 

Din declarația de avere mai reiese că deținea un autoturism Toyota Yaris, fabricat în 2022.

Călin Georgescu a subliniat, însă, că avea la acel moment două depozite la o bancă, cu 100.000, respectiv 164.000 de euro, adică 264.000 de euro în total. Singura sursă de finanțare indicată de Georgescu era salariul încasat de la Universitatea din Pitești (72.000 de lei anual). 

Averea neoficială a lui Călin Georgescu

Presa și procurorii au găsit, însă, și alte surse de venit sau imobile în cazul lui Călin Georgescu.

În dosarul în care Georgescu este trimis în judecată pentru mai multe infracțiuni, dintre care cea mai gravă fiind cea de tentativă la răsturnarea ordinii constituționale, procurorii au găsit o sursă alternativă de venit pentru fostul candidat la prezidențiale: mercenarul Horațiu Potra.

Potrivit datelor din ancheta Parchetului General, obținute de Digi24, Călin Georgescu s-a întâlnit „în mod repetat, în intervalul mai-noiembrie 2024” cu Horațiu Potra și cu apropiați de-ai săi.

În cadrul acestor întâlniri, arată anchetatorii, Georgescu primea bani cash de la Potra, în jur de 10.000 de dolari/întâlnire.

CITEȘTE ȘI: Ce au mai găsit procurorii: Călin Georgescu primea bani cash de la Horațiu Potra și prefera o anumită limuzină pe care să o conducă

Tot în 2025, Fanatik a stat de vorbă cu persoana care a cumpărat casa în care au locuit soții Georgescu între 2013 și 2021 în Austria. Acesta susține că a cumpărat locuința cu 600.000 de euro.

Rise Project arăta în anul 2024 că, pe lângă terenul din Brașov, soții Georgescu au mai cumpărat între 2022 și 2024 un teren în Argeș, cu 100.000 de euro, și o vilă în Mogoșoaia, cu 280.000 de euro. 

Editor : M.G.

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