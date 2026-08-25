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DIICOT continuă cercetările în dosarul Nordis. Zeci de noi plângeri penale și un prejudiciu crescut cu milioane de euro

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Nordis
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Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat că a extins urmărirea penală în cazul Nordis. Potrivit procurorilor, la dosar au fost adăugate 50 de noi plângeri penale, formulate de peste 100 de noi victime. 

„Măsura vizează administratorii unui grup de societăți, inculpați în cauză, precum și patru societăți comerciale, toate urmărite penal, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în cazul unor acte materiale noi”, potrivit DIICOT.

DIICOT arată că dosarul are la bază 50 de noi plângeri penale, formulate de 109 persoane vătămate, la care s-a calculat un prejudiciu suplimentar de peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari.

„De asemenea, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, ca urmare a plângerii formulate de o societate comercială, în acest caz fiind reclamat un prejudiciu de aproximativ 7.000.000 de lei”, a mai transmis DIICOT.

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În acest dosar se fac cercetări cu privire la infracțiunile de:

  • constituirea unui grup infracțional organizat,
  • delapidare cu consecințe deosebit de grave,
  • spălare a banilor, evaziune fiscală,
  • înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată.

Ultimele informații disponibile despre acest dosar arătau că prejudiciul depășea deja 70 de milioane de euro, iar 850 de persoane aveau calitatea de victime. 

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Editor : M.G.

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