Un cubanez care locuiește în Federația Rusă și care colaborează cu serviciile secrete ruse a primit un mandat de arestare preventivă în lipsă, în condițiile în care procurorii DIICOT îl acuză că este cel care a stat în spatele sabotajului dejucat de autoritățile române în anul 2024. Cubanezul ar fi fost cel care l-ar fi pus pe columbianul de 34 de ani, condamnat la șase ani de închisoare, să arunce în aer obiective strategice din județul Ilfov, au subliniat procurorii.

Reamtinim că, la finalul anului 2024, autoritățile române au anunțat că au dejucat un plan de sabotaj și au reținut un columbian de 34 de ani care plănuia să arunce în aer obiective strategice din județul Ilfov. Murillo Diosa Luis Alfonso a primit anul trecut o condamnare de șase ani de închisoare. Detalii, aici.

Pe 5 noiembrie 2026, DIICOT a anunțat că judecătorii Curții de Apel București au acceptat cererea procurorilor de arestare preventivă în lipsă pe numele unui cubanez cu rezidență în Federația Rusă, acuzat acum de instigare la acte de diversiune.

DIICOT arată că el este cel care a coordonat tentativa de sabotaj

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în perioada iunie-iulie 2024, prin oferirea unor sume de bani, inculpatul (35 de ani) l-a determinat pe un coinculpat, cetățean columbian (condamnat definitiv la data de 22.09.2025 în acest dosar penal), să se deplaseze pe teritoriul României și să desfășoare o activitate de documentare pentru punerea în aplicarea a unui plan de incendiere sau distrugere prin explozie/incendiere a unor obiective în România, cu importanţă deosebită, de natură să pună în pericol securitatea națională.

Instigarea a fost urmată de anumite acte de executare, având în vedere că cel din urmă a procedat la efectuarea recunoașterii în teren a obiectivelor pe care intenţiona să le distrugă în modalitățile menționate și a realizat fotografii și filmări ale acestora. Planul infracțional nu a fost finalizat datorită intervenției organelor de poliție”, potrivit comunicatului DIICOT.

Procurorii subliniază că acest cubanez este cercetat și în SUA, Letonia, Polonia și Cehia. Țările europene îl cercetează tot pentru coordonarea unor acte de sabotaj.

În același timp, autoritățile din SUA „au confirmat apartenența sa la serviciile de informații din Federația Rusă”.

Editor : M.G.