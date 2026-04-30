Video&Foto DIICOT: Un turc a introdus în Portul Constanța peste 200 de kilograme de heroină din Iran. Drogurile, declarate oficial drept mirodenii

DIICOT. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos/George Călin

Un cetățean turc în vârstă de 45 de ani a fost propus joi, 30 aprilie, pentru arestare preventivă, după ce procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Teorirsm (DIICOT) l-au acuzat că este cel care a introdus în țară, în urmă cu un an, 200 de kilograme de heroină din Iran. 

Cele 202 de kilograme de heroină au fost aduse în ianuarie 2025 într-un container, în portul Constanța Nord și depozitate în terminalul SOCEP. Drogurile erau declarate oficial drept „turmeric, ghimbir, scorțișoară”, arată procurorii.

„Inculpatul încercat să transfere drogurile de mare risc spre Amsterdam, dar întrucât documentele atât privind importul, cât și viitorul export de ”condimente” nu erau conforme, nu a reușit să identifice persoane care să îl sprijine în această operațiune. Totodată, în acțiunile sale, acesta a motivat că deja vânduse, unui cetățean bulgar, societatea sa comercială, pe numele căreia a realizase importul”, a transmis DIICOT.

WhatsApp Image 2026-04-30 at 18.15.36
Cetățeanul turc se află în prezent în Germania. DIICOT arată că, în noiembrie 2025, acesta a intrat în vizorul autorităților germane, după ce polițiștii au găsit în mașina lui trei pachete cu peste 3 kilograme de heroină. 

„În prezent inculpatul se află în stare de detenție pe teritoriul Germaniei, împotriva sa fiind formulată la Tribunalul Regional din Passau, o acuzație pentru importul de stupefiante în concurs cu traficul de stupefiante”, a mai transmis DIICOT.

Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care sunt dezastru în relațiile de cuplu. Ce greșești în iubire, în funcție de semnul zodiacal...
Cancan
Tânără de 27 de ani, împușcată MORTAL de propria soacră 😲 Motivul halucinant al crimei
Fanatik.ro
Apa caldă e rece în cartierul Tineretului din București, de aproape șase luni. Locuitorii Capitalei, sătui de...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Prima schimbare majoră după ce Bogdan Voina a devenit preşedintele FRH! O fostă jucătoare de top, dorită...
Adevărul
Momente de groază pentru o tânără după ce a permis accesul unui străin în bloc prin interfon: atacată și...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 71 de ani, miliardarul român Ioan Niculae se căsătorește din nou. FOTO Ea este aleasa
Pro FM
Cu ce probleme se confruntă Paula Seling la 47 de ani. Artista a rupt tăcerea: „Fiecare zi în care nu renunț...
Film Now
Ce se știe despre Homer, fiul cel mare al lui Richard Gere. Cum încearcă să-și croiască un nume la Hollywood...
Adevarul
Câte economii aduce la buget interdicția cumulării salariului cu pensia. Pîslaru: Ne-a luat 2 zile să adoptăm...
Newsweek
Un pensionar are, după 30 ani de muncă, aceeași pensie ca unul cu doar 15 ani vechime. Sute de mii de cazuri
Digi FM
Ce salariu are Mariana Miclăuș, șefa Metrorex. Radu Miruță i-a cerut demisia pentru 60 de milioane de euro...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Fisticul, gustarea care îți poate schimba sănătatea. Ce efecte are dacă îl consumi regulat și cum îi strică...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
O actriță celebră o înlocuieşte pe Helena Bonham Carter în sezonul 4 din „The White Lotus”. Motivul invocat...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte