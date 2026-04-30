Un cetățean turc în vârstă de 45 de ani a fost propus joi, 30 aprilie, pentru arestare preventivă, după ce procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Teorirsm (DIICOT) l-au acuzat că este cel care a introdus în țară, în urmă cu un an, 200 de kilograme de heroină din Iran.

Cele 202 de kilograme de heroină au fost aduse în ianuarie 2025 într-un container, în portul Constanța Nord și depozitate în terminalul SOCEP. Drogurile erau declarate oficial drept „turmeric, ghimbir, scorțișoară”, arată procurorii.

„Inculpatul încercat să transfere drogurile de mare risc spre Amsterdam, dar întrucât documentele atât privind importul, cât și viitorul export de ”condimente” nu erau conforme, nu a reușit să identifice persoane care să îl sprijine în această operațiune. Totodată, în acțiunile sale, acesta a motivat că deja vânduse, unui cetățean bulgar, societatea sa comercială, pe numele căreia a realizase importul”, a transmis DIICOT.

Cetățeanul turc se află în prezent în Germania. DIICOT arată că, în noiembrie 2025, acesta a intrat în vizorul autorităților germane, după ce polițiștii au găsit în mașina lui trei pachete cu peste 3 kilograme de heroină.

„În prezent inculpatul se află în stare de detenție pe teritoriul Germaniei, împotriva sa fiind formulată la Tribunalul Regional din Passau, o acuzație pentru importul de stupefiante în concurs cu traficul de stupefiante”, a mai transmis DIICOT.

