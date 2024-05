Directorul de la „Matei Balș”, despre starea lui Florin Piersic: Evoluţia este bună. M-a întrebat când se poate întoarce pe scenă

Starea de sănătate a lui Florin Piersic are în continuare „o evoluţie bună”, însă acesta va rămâne internat, deocamdată, la Spitalul Foişor, a declarat directorul medical al Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş, Adrian Marinescu, care a mers, luni, să îl vadă pe Florin Piersic la spital. Acesta a explicat că actorul are afecţiuni care prezintă riscul de a dezvolta complicaţii, dar că în prezent „e nu numai mai stabil, este în parametri” din punct de vedere cardiologic, iar tratamentul este adaptat în funcţie de evoluţia pacientului.



Florin Piersic a fost vizitat, luni, la Spitalul Foişor, de directorul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş, spital la care cel mai probabil actorul va fi internat după rezolvarea problemei ortopedice pentru care acesta se află la Spitalul Foişor.



„Veştile sunt bune, evoluţia continuă să fie bună. E adevărat că facem paşi mărunţi şi e de aşteptat, până la urmă, vorbim de un pacient care este fragil şi prin vârstă, şi prin bolile cronice. Mi-a transmis mai multe mesaje. Primul a fost că se pregăteşte să vă transmită dumneavoastră, admiratorilor, şi când spun admiratorilor sunt vreo 20 de milioane plus câteva milioane în afara ţării, o să gândească un mesaj cu vorbele dumnealui”, a afirmat Adrian Marinescu, la finalul vizitei făcute lui Florin Piersic la Spitalul Foişor, potrivit News.ro.

Acesta s-a arătat „încrezător” şi a spus că şi Florin Piersic este la fel.

„Lucrurile merg bine nu numai legat de momentul operator, nu numai faptul că au trecut aceste zile, dar şi din punct de vedere cardiac, noi am făcut o evaluare cardiologică puţin mai devreme, ştiţi bine că echipa medicală care a fost constituită acum câteva zile supraveghează în permanenţă”, a adăugat Marinescu.

Medicul a explicat că actorul are afecţiuni care prezintă riscul de a dezvolta complicaţii, dar că în prezent „e nu numai mai stabil, este în parametri” din punct de vedere cardiologic.

Piersic va rămâne săptămâna aceasta la Spitalul Foişor, la terapie intensivă unde se face monitorizare permanentă, iar un eventual transfer „depinde mult de evoluţia” stării sale, a precizat medicul.

Medicul a relatat că şi din punct de vede infecţios evoluţia este una bună, explicând că procesul infecţios presupune „o durată destul de lungă de rezolvare şi rezolvarea trebuie să fie una definitivă şi se referă la orice înseamnă focar.”



În ceea ce priveşte terapia cu antibiotice, Adrian Marinescu a explicat că „au fost unele schimbări” în tratamentul care îi este administrat lui Florin Piersic, în aşa fel încât să fie aleasă „cea mai bună variantă”.

„De fapt, e logic ca orice tratament să se refere la acel moment, pentru că sunt parametri, sunt funcţii pe care le urmăreşti şi nu vorba numai de tratamentul cu antibiotice. Şi din punct de vedere ortopedic şi cardiologic sunt în permanenţă schimbări”, a adăugat medicul.

Adrian Marinescu a povestit că Florin Piersic a fost „încântat” de vizita de duminică pe care premierul Marcel Ciolacu i-a făcut-o. actorul doreşte să ajungă cât mei repede înapoi, pe scenă.



„Şi i-am spus: da, cu siguranţă vei ajunge, cu puţină răbdare. Întâi va merge puţin mai greu, dar dânsul a spus: „când voi juca, cum voi merge şi cum o să mă deplasez eu, dacă voi avea o cârjă, să trec de la scenă la alta?”. I-am zis: cu siguranţă că va fi o rezolvare”, a adăugat Adrian Marinescu.

Florin Piersic, în vârstă de 88 de ani, a fost transferat joi la Spitalul ”Foişor”, unde i-a fost scoasă proteza de la genunchi, considerată sursa principală a infecţiei grave care a determinat internarea acestuia la Spitalul Militar din Cluj, în urmă cu câteva zile, ulterior, el fiind trasferat la Institutul Inimii din Cluj Napoca, apoi la Institul Matei Balş din Capitală.

