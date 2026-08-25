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Directorul Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă, a demisionat din funcție. Reacția Guvernului

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Cosmin Ghita, directorul Nuclearelectrica.
Cosmin Ghiță, directorul Nuclearelectrica. Foto: INQUAM Photos/Alexandru Busca
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Din articol
Reacția Guvernului

Directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă, a solicitat încetarea contractului de mandat, urmând să comunice data efectivă la care renunţarea îşi va produce efectele, a anunţat marţi compania.

„Societatea Naţională Nuclearelectrica informează acţionarii şi investitorii că în data de 25 august 2026 a fost notificată cu privire la solicitarea domnului Cosmin Ghiţă, director general al SN Nuclearelectrica SA, de încetare a contractului de mandat, încheiat cu SN Nuclearelectrica SA. Nuclearelectrica va comunica data efectivă la care renunţarea la mandat urmează să îşi producă efectele”, se arată într-o informare transmisă Bursei de Valori Bucureşti.

SN Nuclearelectrica îi mulţumeşte lui Cosmin Ghiţă pentru contribuţia adusă la dezvoltarea companiei pe perioada derulării mandatelor sale de director general al companiei.

Cosmin Ghiţă este la conducerea Nuclearelectrica din 2 septembrie 2017, când a preluat funcţia de director general, iniţial cu mandat provizoriu de patru luni. Ulterior, a fost numit director general cu mandat de patru ani începând cu 11 februarie 2019, iar în prezent avea un mandat început la 12 februarie 2023, cu expirare la 12 februarie 2027.

Reacția Guvernului

Demisia intervine în plină criză energetică, în condiţiile în care ambele reactoare ale Centralei Nucleare de la Cernavodă au fost oprite.

Într-o primă reacția, Guvernul a transmis: „Demisia este un act unilateral de voinţă. După o perioadă de preaviz de 90 de zile, conform contractului, dar care poate fi scurtată cu acordul părţilor, va urma o selecţie pentru un nou titular.”

Societatea Naţională Nuclearelectrica (SNN) este singurul producător de energie nucleară din România şi de combustibil aferent tehnologiei utilizate, CANDU 6. Compania a fost înfiinţată în anul 1998, iar în octombrie 2013 a listat pe Bursa de Valori Bucureşti 10% din capitalul social.

SNN administrează Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, care operează Unităţile 1 şi 2, cu o capacitate de 700 MW, precum şi Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti.

Cele două reactoare de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din necesarul de energie al României. În prezent, ambele reactoare sunt oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării.

Nuclearelectrica a obţinut în primul semestru al acestui an un profit net de 1,184 miliarde lei, în creştere cu 36,6% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit raportului semestrial transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Producţia de energie electrică produsă şi livrată de CNE Cernavodă în Sistemul Energetic Naţional a totalizat 4,154 milioane MWh în primul semestru din 2026, în scădere cu 11,74% faţă de cele 4,706 milioane MWh din perioada similară a anului trecut.

Potrivit datelor BVB, la data de 31 decembrie 2025, Statul Român, prin Ministerul Energiei, deţinea 82,50% din capitalul social al societăţii, persoanele juridice - 13,55%, iar persoanele fizice - 3,95%.

Editor : C.L.B.

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