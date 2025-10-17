Live TV

Distrigaz anunță că opreşte temporar alimentarea cu gaze pe Bulevardul Carol din București. Peste 1.000 de clienți sunt afectați

Data publicării:
Conducte de gaze.
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Alimentarea cu gaze naturale pe Bulevardul Carol, din sectorul 3 al Capitalei, a fost sistată temporar, vineri, ca urmare a unui defect depistat în cadrul reţelei de distribuţie, informează Distrigaz Sud Reţele.

„Ca urmare a unui defect depistat în cadrul reţelei de distribuţie a gazelor naturale amplasată pe Bulevardul Carol, din sectorul 3 al municipiului Bucureşti, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 17 octombrie 2025, începând cu ora 11:40. În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi 1.179 de clienţi casnici şi non casnici situaţi pe străzile Logofătul Luca Stroci, Popa Rusu, Speranţei, Inocenţei, Armand Călinescu, Vasile Lascăr, Săgeţii şi Tudor Arghezi, din sectorul 3 al municipiului Bucureşti. Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de astăzi, 17 octombrie 2025, în jurul orei 16:00", precizează compania.

Potrivit sursei citate, după reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021.9281, 031.9031 sau 0800.877.778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova, în București: Trei morți și 13 răniți...
bani-lei-1536x866
2
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
3
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Horațiu Potra
4
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
studenti
5
O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității care a obligat-o să...
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda "tubului de oxigen"
Digi Sport
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda "tubului de oxigen"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
Reacția Distrigaz după explozia din Rahova: „Sigiliul de pe robinetul...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Premierul Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Doi răniți vor fi...
explozie
VIDEO Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_05_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Familiile afectate de explozia din Rahova vor primi bani și cazare de...
Ultimele știri
Explozia din Rahova s-a simțit ca un cutremur slab: a fost înregistrată de staţiile seismice (INFP)
Unde pot face bucureștenii donații de haine, jucării, alimente ca să ajute persoanele afectate de explozia din Rahova
România, inflație de peste trei ori mai mare în septembrie decât media UE
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
crima bucuresti
Femeia găsită moartă într-o pădure lângă București a fost ucisă de iubitul fiicei sale, la îndemnul fetei. Cum au acționat cei doi
hnbsxfhnhsr
Dezastrul rămas în urma exploziei la blocul cu opt etaje din Rahova. Primele imagini din interiorul clădirii
gbhzgdbhzdg
Liceu afectat de explozia violentă la un bloc din Capitală. Elevi și profesori, evacuați. Traficul în zonă a fost deviat
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_02_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
O gravidă, printre persoanele decedate în explozia din Rahova. Care este starea victimelor transportate la spitale din București
crima bucuresti
Trupul femeii din București, dispărută de o săptămână, a fost găsit. Principalii suspecţi de crimă sunt fiica acesteia și iubitul ei
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5! Ea crede că acesta e motivul...
Fanatik.ro
O nouă plecare de la CFR Cluj, după 2-2 cu Csikszereda! Anunțul făcut în direct
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Oltenii, foc și pară pe Lucescu! Val de reacții după ieșirea furibundă a lui Mirel Rădoi: “E imatur, se va...
Adevărul
Ce trebuie să evite România în lupta împotriva corupției. Expert: „Nu toate abordările sunt acceptabile...
Playtech
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți...
Digi FM
Explozie în Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Am auzit o bubuitură groaznică!” Mirosul de gaz...
Digi Sport
A plecat de acasă cu o bancnotă, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuți oameni de pe planetă
Pro FM
Când și-a văzut CRBL ultima dată fiica: "M-a pus la zid, m-a certat, nu e simplu". Alesia locuiește la...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști...
Newsweek
Schimbare importantă la pensia de urmaș. Ce se întâmplă cu copiii din afara căsătoriei?
Digi FM
Filmul crimei din București. O fată de 14 ani și-a convins iubitul să o ucidă pe mama ei: „I-a dat somnifere...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Keith Urban, copleșit de rușine după despărțirea de Nicole Kidman. De ce evită aparițiile publice: „Lucrurile...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu