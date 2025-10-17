Distrigaz anunță că opreşte temporar alimentarea cu gaze pe Bulevardul Carol din București. Peste 1.000 de clienți sunt afectați

Alimentarea cu gaze naturale pe Bulevardul Carol, din sectorul 3 al Capitalei, a fost sistată temporar, vineri, ca urmare a unui defect depistat în cadrul reţelei de distribuţie, informează Distrigaz Sud Reţele.

„Ca urmare a unui defect depistat în cadrul reţelei de distribuţie a gazelor naturale amplasată pe Bulevardul Carol, din sectorul 3 al municipiului Bucureşti, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 17 octombrie 2025, începând cu ora 11:40. În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi 1.179 de clienţi casnici şi non casnici situaţi pe străzile Logofătul Luca Stroci, Popa Rusu, Speranţei, Inocenţei, Armand Călinescu, Vasile Lascăr, Săgeţii şi Tudor Arghezi, din sectorul 3 al municipiului Bucureşti. Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de astăzi, 17 octombrie 2025, în jurul orei 16:00", precizează compania.

Potrivit sursei citate, după reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021.9281, 031.9031 sau 0800.877.778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

Editor : A.P.