Angela Gheorghiu, o nouă replică pentru Gabriela Firea

Soprana Angela Gheorghiu precizează, într-o postare pe Facebook, că nu are datorii către statul român, nu are nici măcar rezidenţă fiscală în România şi apreciază că răspunsul primit de la primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, cuprinde "o serie de inexactităţi şi insinuări, ba chiar acuzaţii foarte grave".



"Îmi pare rău că Primarul General al Bucureştiului a ales să răspundă mesajului meu cu o serie de inexactităţi şi insinuări, ba chiar cu acuzaţii foarte grave, doar pentru că am curaj să spun lucrurilor pe nume. Am anunţat înainte de data de 1 Decembrie că nu mai pot participa la ceremonia de decernare a titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti din motive personale. Nu am vrut atunci să intru în detalii, dar am comunicat Primăriei că nu pot participa, dat fiind contextul social al respectivului eveniment, care ar fi putut să ducă la interpretări nepotrivite. Nu am fost informată că decizia de a primi acest titlu se putea lua în absenţa consultării mele", susţine soprana.



Ea subliniază că a expus deja motivele specifice pe care le-a avut pentru a nu da curs invitaţiei din decembrie. "Eram în punctul în care toată ceremonia ar fi fost doar un exerciţiu de imagine pentru un politician. Soluţia care s-a găsit, de a fi înlocuită peste noapte cu alte şase personalităţi doar pentru ca spectacolul să continue, a demonstrat că temerile mele erau îndreptăţite", arată Angela Gheorghiu.



Soprana aminteşte că a susţinut, într-adevăr, un concert în Piaţa Constituţiei, în anul 2017, "la invitaţia şi contractată fiind de Primăria Bucureştiului".



"Ce a contat pentru mine atunci a fost faptul că respectivul concert urma să fie gratuit pentru bucureşteni şi pentru iubitorii de muzică din toată ţara (concertul fiind transmis în direct de Televiziunea Română), dar şi faptul că în seara aceea s-a cântat muzică de operă, în Piaţa Constituţiei, pentru mai bine de 10.000 de oameni. De aceea am acceptat să cânt. Datele financiare au fost negociate de impresari. Afirmaţiile cu privire la onorariul de concert sunt în afara prevederilor contractuale şi total lipsite de eleganţă", este de părere artista.



Gheorghiu menţionează că a susţinut de-a lungul vremii numeroase concerte pro bono, concerte pentru cauze nobile, care "meritau" susţinerea sa. "Am făcut asta şi pentru că îmi doresc şi caut să întâlnesc publicul român de câte ori am ocazia. De pe urma concertului umanitar pentru victimele de la Colectiv, jumătate din banii pe care i-am strâns sunt încă daţi dispăruţi, deşi înţeleg că între timp a fost câştigat inclusiv un proces", adaugă soprana.



Ea explică şi situaţia financiară la care se făcea referire într-un comunicat al Primăriei Bucureştiului dat publicităţii marţi.



"Datorii la statul român nu am. Întâmplarea face că am primit recent o rectificare prin care se atestă că statul român, prin ANAF, trebuie să-mi returneze o parte din sumele pe care eu le-am plătit, autorităţile respective anunţându-mă că au greşit calculele. Sigur, am tot povestit despre păţania mea, pentru că mi se pare scandalos acest comportament abuziv, dar nu am cerut cuiva să intervină pentru nimic, m-am plâns mai mult. Mi-am plătit datoriile din România, ba mai mult decât atât, nu am nici măcar rezidenţă fiscală aici", subliniază Gheorghiu.



Soprana consideră şi că în România "lucrurile trebuie să se schimbe". "De-a lungul timpului, am primit distincţii peste tot în lume. Iar politicieni importanţi şi-au făcut timp să vină şi să îmi ofere aceste distincţii în oraşele în care am cântat. Simplul fapt că mă văd nevoită acum să mă justific în faţa unor acuzaţii incredibile mă fac să aplaud corul din ce în ce mai puternic al românilor care cred că aşa nu se mai poate şi că în România lucrurile trebuie să se schimbe. Datorăm asta, o ţară normală, cu un stat drept şi cu politicieni puşi în slujba cetăţenilor, urmaşilor noştri", a mai susţinut Angela Gheorghiu în postare.



Primăria Capitalei a transmis marţi un comunicat în care susţine că soprana Angela Gheorghiu a solicitat ca ceremonia de acordare a titlului de cetăţean de onoare şi a Cheii Oraşului Bucureşti să aibă loc pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, însă, cu o seară înainte de eveniment, ea a anunţat prin e-mail că nu mai poate participa la ceremonie "din motive personale", condiţionând participarea de soluţionarea unor probleme fiscale.



"Concret, artista a solicitat primarului general să intervină pe lângă Direcţia de Impozite şi Taxe sector 2 sau ANAF, pentru ştergerea unor datorii pe care aceasta le are, datorii reprezentând impozite şi taxe neplătite. Primarul Capitalei nu a dat curs acestei solicitări, neavând calitatea legală de a soluţiona astfel de probleme", se arată în comunicatul PMB.

Sursa: Agerpres