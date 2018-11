Coșmarul trăit de o familie din SUA, după ce s-a mutat în casă nouă. „Știți ce se ascunde în pereți?”

Într-un interviu publicat săptămâna aceasta pentru New York Magazine, familia Broaddus a povestit coșmarul prin care a trecut, după ce a cumpărat o casă în New Yersey, oraș aflat în apropiere de New York. Familia a început să primească scrisori în care era avertizată că locuința este supravegheată. Scrisorile erau semnate „The Watcher” (n.r. „Cel care pândește”).

1,4 milioane de dolari - atât a plătit familia Broaddus pe casa de vis din New Yersey. Era anul 2014 când Derek și Maria s-au mutat, împreună cu copiii, în locuință. La scurt timp după primeau o scrisoare în care li se spunea că nu sunt proprietarii de drept ai casei și erau avertizați că locuința era supravegheată din umbră.

„657 Boulevard (n.r. adresa casei) a fost obiect de studiu pentru familia mea timp de câteva decenii, iar acum, că proprietatea este pe cale să împlinească 110 ani, am fost pus la conducere”, se arăta în prima scrisoare primită de familie.

„Bunicul meu a supravegheat casa în anii ‘20, iar tatăl meu în anii ‘60. Acum este timpul meu. Știți istoria acestei case? Știți ce se ascunde în pereții din 657 Boulevard? De ce sunteți aici? O să aflu”, a continuat „The Watcher”.

Altă scrisoare făcea referire la copiii familiei Broaddus: „De ani și ani de zile nu a mai fost sânge tânăr pe holurile acestei case. Ați descoperit secretele pe care le ascunde? Se vor juca cei cu sânge tânăr în beci? Sau le este mult prea frică să coboare singuri acolo? În locul lor, eu aș fi foarte speriat. Este foarte departe de restul casei. Dacă voi ați fi sus, nu i-ați auzi țipând”.

După o serie de patru scrisori, familia a decis să se mute împreună cu părinții Mariei. Au scos casa la vânzare, însă nu au găsit un proprietar.

„Am intrat în depresie”, a mărturisit Derek Broaddus.

Cei doi i-au dat în judecată pe foștii proprietari ai casei, care au primit la rândul lor o scrisoare de la „The Watcher”, însă nu le-au spus acest lucru la vizionare. Începerea unui proces a fost însă respinsă de judecătorul care s-a ocupat de caz.

În ultima scrisoare primită, aceștia au citit: „Sunteți detestați de această casă. Iar The Watcher a câștigat”.

În cele din urmă familia a găsit chiriași care știu întreaga poveste, însă au spus că nu se lasă intimidați.

Cât despre comunitatea din New Yersey unde se află locuința, oamenii de acolo refuză să creadă povestea și susțin că cei doi și-au trimis singuri scrisorile.

