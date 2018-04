Echipaj SMURD, agresat de rudele unui pacient

Un echipaj SMURD Craiova a fost agresat de rudele unui copil care avea nevoie de îngrijiri medicale. Oamenii s-au enervat pentru că salvarea ar fi întârziat. Medicii au sunat la 112, pentru a cere ajutorul poliţiştilor, dar oamenii legii au ajuns abia după 20 de minute.

Un apel disperat la 112 anunţa că un copil de 9 ani din comuna Sălcuţa s-a lovit la cap. Speriaţi, părinţii nu au mai aşteptat salvatorii. Au urcat copilul în maşină şi au pornit spre spital.

Un echipaj SMURD din Craiova a fost trimis imediat să preia victima de pe drum. După 10 minute, s-au întâlnit cu maşina în care se afla fetiţa rănită.

Cristina Geormăneanu, medic de gardă SMURD: Paramedicul a coborât pentru preluarea pacientului din maşina particulară, unul dintre aparţinători extrem de agresiv a coborât, a venit spre paramedic cu intenţia de a-l lovi. A adresat injurii paramedicului şi echipajului. Din maşină au mai coborât şi alţi aparţinători care s-au îndreptat spre maşină extrem de agresivi.

Spiritele nu s-au calmat nici când echipajul a ajuns la spital.

Constantin Florea, şef ISU Dolj: La 18.50 s-a ajuns la spital, la UPU, s-a predat pacientul. A durat o perioadă mai mare până s-a predat pacientul pentru că au fost ceva discuţii, în cadrul UPU, între aparţinători şi personalul medical.

Mama copilului: Nu este vorba despre nicio agresiune sau că am agresat medici. Nu este adevărat. Pur şi simplu a ridicat vocea şi a început să urle că a durat foarte mult. Putea să moară fata şi salvarea nu mai venea.

Medicii au sunat la 112 pentru ajutor, dar echipajul de poliţie ar fi ajuns abia după 20 de minute.

Cristina Geormăneanu, medic de gardă SMURD: Imediat ce am constat că suntem în pericol am apelat 112, poliţia, cerând sprijin. Până am ajuns la spital am reapelat 112 solicitând de încă 2 ori sprijinul poliţiei. Am apelat din nou, din triaj , 112 solicitând insistent un echipaj de poliţie. Acesta a sosit destul de târziu după apelul meu.

Medicii au făcut o sesizate către IPJ Dolj. Şefii au dispus o anchetă internă pentru a afla dacă oamenii legii au greşit.

Cosmin Grădinaru, purtător de cuvânt IPJ Dolj: Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj a dispus verificări de către Biroul Control Intern. E regretabil faptul că s-a ajuns într-o astfel de situaţie.

Împotriva rudelor copilului nu a fost făcută nicio plângere.