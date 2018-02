Licitaţie pentru autobuze | Firea: Am primit ameninţări

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că luni după-amiază, după ce a anunţat rezultatul licitaţiei pentru cele 400 de autobuze destinate RATB, a primit o serie de ameninţări, prin care i se reproşa faptul că a fost desemnată câştigătoare o companie din Turcia.

„Imediat după conferinţa de presă pe care am susţinut-o azi, în jurul orei 15,00, în care am anunţat finalizarea activităţii Comisiei de licitaţie şi, prin urmare, faptul că în curând în Bucureşti vom avea 400 de autobuze Euro 6, am primit mai multe ameninţări, atât pe contul personal de facebook, cât şi pe mail, din partea nu ştiu cui, pentru că nu pot să identific, nu sunt o instituţie care se ocupă cu astfel de proceduri. Pe scurt, ce anume se revendica: de ce o companie din Turcia a câştigat această licitaţie, şi nu o companie din altă ţară?”, a afirmat edilul general, pentru România TV.

Ea a subliniat că deciziile privind licitaţiile sunt luate de către comisii speciale, nu de primar.

„Deci, practic, ceea ce se spune în aceste ameninţări ar însemna, pur şi simplu, o încălcare a legii, încercând să oblige un primar să dea ca şi câştigător al unei licitaţii o anumită companie. Mi se pare de domeniul fantasticului, pur şi simplu, să îi reproşezi unui primar că o licitaţie a fost câştigată de o companie dintr-o ţară sau alta. Toate procedurile au fost supravegheate de Autoritatea Naţională în domeniul achiziţiilor publice, permanent în cadrul acestei comisii au fost reprezentanţii ANAP, de asemenea, au fost şi experţi cooptaţi din cadrul Universităţii Politehnica, deci, eu consider că activitatea acestei comisii este mai mult decât legală”, a adăugat Firea.

Ea a susţinut că, în paralel cu aceste ameninţări, a constatat şi „o campanie de defăimare” la adresa ei din partea unor analişti.

„Nu primarul general alege ţara de provenienţă a unor produse, astfel încât primarul general să primească ameninţări că i se va întâmpla ceva personal, familiei, soţului, copiilor, că să avem grijă cum mergem pe stradă, să ne luăm măsuri de prevedere, că lucrurile nu vor rămâne aşa. (...) În paralel cu aceste ameninţări, constat şi o campanie de defăimare a mea din partea unor analişti şi comentatori - nu mulţi, într-adevăr, dar poate destul de bine şi strategic plantaţi - care reproşează exact acest lucru. În loc să sublinieze că parcul auto al RATB se înnoieşte cu 400 de autobuze noi, dotate cu aer condiţionat, cele mai înalte performanţe tehnice (...), s-au găsit acum să sublinieze faptul că acest câştigător al licitaţiei este o companie din Turcia. Mi se pare realmente hilar”, a spus primarul.

Gabriela Firea a anunţat că urmează să depună o plângere, după ameninţările primite. Totodată, a adăugat că deşi a mai primit o serie de ameninţări şi după ce şi-a început mandatul de primar general, autorii nu au fost identificaţi.

„Imediat cum am intrat în Primăria Capitalei în calitate de primar general şi am anunţat că vreau să pun capăt abuzurilor, cheltuirii nejustificate a banului public şi doresc, pe modelul vienez, praghez, parizian, să înfiinţăm un holding municipal (...), am început să primesc ameninţări directe, făţişe, nu voalate. Bineînţeles că nu le-am identificat. Şi pe mail, şi pe contul personal de facebook: că nu o să sfârşesc bine nici eu, nici familia mea, că o să aibă grijă de mine, că o să mă aranjeze, că o să îmi facă dosare, că au relaţii în instituţii. (...) Nu au putut identifica sursa şi atunci a rămas că de pe nişte conturi false au fost proferate aceste ameninţări”, a spus ea.

Edilul general a adăugat că termenul legal de contestare a licitaţiei la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor este de zece zile şi termenul maximal pentru un răspuns din partea CNSC este de 20 de zile.

Primarul Gabriela Firea a anunţat, luni, că asocierea Otokar Europe SA - Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi a câştigat licitaţia privind achiziţia celor 400 de autobuze Euro 6 care vor face parte din parcul auto al RATB.

Sursa: Agerpres