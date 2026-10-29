O sută de ani de istorie pe patru roți. Vaticanul expune colecția de papamobile ale suveranilor pontifi începând din 1930

Vaticanul lansează o expoziție dedicată papamobilului, vehiculul devenit între timp iconic, care, de aproape un secol, le-a permis papilor să se apropie de credincioși, atât în țară, cât și în străinătate, informează ABC News.
Muzeele Vaticanului au prezentat miercuri o avanpremieră a expoziției dedicate „Un secol de papamobil”, care include opt versiuni Mercedes-Benz ale mașinii folosite de papi începând cu anul 1930. Expoziția se deschide oficial pentru public joi.
Într-un eveniment separat, Papa Leon al XIV-lea — un mare pasionat de mașini — s-a întâlnit cu conducerea Mercedes-Benz și le-a mulțumit pentru parteneriatul cu Sfântul Scaun. În discursul său, papa născut la Chicago a subliniat că progresele tehnologiei auto au însoțit evoluția călătoriilor papale.
„De-a lungul deceniilor, papamobilul a evoluat de la un mijloc de transport la un instrument de întâlnire, permițându-i pontifului să se apropie de credincioși în timpul vizitelor pastorale și al celebrărilor publice”, a spus Leon. „În acest fel, munca dumneavoastră a contribuit la facilitarea misiunii Bisericii de a ajunge la oameni și de a transmite lumii un mesaj de credință, speranță și caritate.”
Cea mai veche mașină expusă în cadrul expoziției de la Muzeul Vaticanului i-a fost dăruită Papei Pius al XI-lea pe 23 mai 1930. Modelul Mercedes-Benz Nürburg 460 era dotat cu un fotoliu luxos tapițat cu brocart de mătase și finisaje din lemn prețios și metal.
„A fost construită, proiectată și pregătită special pentru uzul papal, într-o asemenea măsură încât, doar comparând-o, poți observa cum se face trecerea de la un model de serie la unul unic”, a declarat Sandro Barbagallo, curator al Departamentului Colecțiilor Istorice din cadrul Muzeelor Vaticanului.
„Din acest moment, devine clar modul în care erau fabricate atunci toate mașinile, tocmai pentru a permite papei să fie văzut, dar să fie văzut și să vadă în deplină siguranță și, aș spune chiar, în confort”, a adăugat el.
Versiunile ulterioare ale papamobilului expuse reflectau nevoile în schimbare ale unui papă aflat în deplasare, în special nevoia sa de a interacționa cu credincioșii și — mai recent — de a binecuvânta bebelușii care îi erau aduși.
În 1960, Papei Ioan al XXIII-lea i-a fost prezentat modelul 300 d Landaulet, cu un detaliu care prefigura schimbarea: geamurile laterale spate detașabile îi permiteau viitorului sfânt să se apropie de cei pe care îi întâlnea pe drum.
În 1980, cu ocazia vizitei Sfântului Ioan Paul al II-lea în Germania, Mercedes-Benz a dezvoltat modelul 230 G, care prezenta o altă inovație majoră: o cupolă înaltă și transparentă în partea din spate, care asigura siguranța, dar garanta și o vedere clară pentru milioanele de credincioși adunați să-l vadă.
În discursul său adresat conducerii Mercedes-Benz, Leon a amintit de papamobilul electric pe care i l-au oferit Papei Francisc, în conformitate cu prioritățile ecologice ale papei argentinian.
„În acest spirit, vă încurajez să continuați să puneți inovația tehnologică în slujba demnității umane, a grijii față de creație și a binelui comun”, a spus el.