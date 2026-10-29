Live TV

O sută de ani de istorie pe patru roți. Vaticanul expune colecția de papamobile ale suveranilor pontifi începând din 1930

Data publicării:
papamobil vatican
Mercedes-Benz Nürburg 460 (W 08). Donat Papei Pius al XI-lea la 23 mai 1930. Foto: https://www.museivaticani.va/
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Vaticanul lansează o expoziție dedicată papamobilului, vehiculul devenit între timp iconic, care, de aproape un secol, le-a permis papilor să se apropie de credincioși, atât în țară, cât și în străinătate, informează ABC News.

Muzeele Vaticanului au prezentat miercuri o avanpremieră a expoziției dedicate „Un secol de papamobil”, care include opt versiuni Mercedes-Benz ale mașinii folosite de papi începând cu anul 1930. Expoziția se deschide oficial pentru public joi.

Într-un eveniment separat, Papa Leon al XIV-lea — un mare pasionat de mașini — s-a întâlnit cu conducerea Mercedes-Benz și le-a mulțumit pentru parteneriatul cu Sfântul Scaun. În discursul său, papa născut la Chicago a subliniat că progresele tehnologiei auto au însoțit evoluția călătoriilor papale.

Mercedes Benz 300 Pullman Landaulet (W 189). Versiune specială pentru Vatican, 1960. Foto: https://www.museivaticani.va/
Mercedes Benz 300 Pullman Landaulet (W 189). Versiune specială pentru Vatican, 1960. Foto: https://www.museivaticani.va/
Deschide galeria foto

Mercedes Benz 300 Pullman Landaulet (W 189). Versiune specială pentru Vatican, 1960. Foto: https://www.museivaticani.va/ | Poza 1 din 10
Mercedes Benz 300 Pullman Landaulet (W 189). Versiune specială pentru Vatican, 1960. Foto: https://www.museivaticani.va/
Mercedes Benz 300 Pullman Landaulet (W 189). Versiune specială pentru Vatican, 1960. Papa Ioan Paul al VI-lea la reîntoarcerea din pelerinajul în Țara Sfântă și Iordania. Foto: https://www.museivaticani.va/ | Poza 2 din 10
Mercedes Benz 300 Pullman Landaulet (W 189). Versiune specială pentru Vatican, 1960. Papa Ioan Paul al VI-lea la reîntoarcerea din pelerinajul în Țara Sfântă și Iordania. Foto: https://www.museivaticani.va/
Mercedes Benz 600 Pullman Landaulet (W 100). Versiune specială pentru Vatican, 1965. Donată lui Papa Ioan Paul al VI-lea în septembrie 1965 Foto: https://www.museivaticani.va/ | Poza 3 din 10
Mercedes Benz 600 Pullman Landaulet (W 100). Versiune specială pentru Vatican, 1965. Donată lui Papa Ioan Paul al VI-lea în septembrie 1965 Foto: https://www.museivaticani.va/
Mercedes Benz 230 G (W 460). Papa Ioana Paul al II-lea în primul papamobil al Vaticanului, 1980. Foto: https://www.museivaticani.va/ | Poza 4 din 10
Mercedes Benz 230 G (W 460). Papa Ioana Paul al II-lea în primul papamobil al Vaticanului, 1980. Foto: https://www.museivaticani.va/
Mercedes Benz 230 G (W 460). Primul papamobil al Vaticanului, 1980. Foto: https://www.museivaticani.va/ | Poza 5 din 10
Mercedes Benz 230 G (W 460). Primul papamobil al Vaticanului, 1980. Foto: https://www.museivaticani.va/
Mercedes Benz 300 SEL Pullman. Foto: https://www.museivaticani.va/ | Poza 6 din 10
Mercedes Benz 300 SEL Pullman. Foto: https://www.museivaticani.va/
Mercedes-Benz Nürburg 460 (W 08). Donat Papei Pius al XI-lea la 23 mai 1930. Foto: https://www.museivaticani.va/ | Poza 7 din 10
Mercedes-Benz Nürburg 460 (W 08). Donat Papei Pius al XI-lea la 23 mai 1930. Foto: https://www.museivaticani.va/
Automobilul papal Mercedes-Benz 600 Landaulet. Predarea către Papa Paul al VI-lea, la Castel Gandolfo, pe 10 septembrie 1965. Foto: https://www.museivaticani.va/ | Poza 8 din 10
Automobilul papal Mercedes-Benz 600 Landaulet. Predarea către Papa Paul al VI-lea, la Castel Gandolfo, pe 10 septembrie 1965. Foto: https://www.museivaticani.va/
Mercedes-Benz SEL Pullman Limousine (W109). Versiune speciala pentru Vatican, 1967. Foto: https://www.museivaticani.va/ | Poza 9 din 10
Mercedes-Benz SEL Pullman Limousine (W109). Versiune speciala pentru Vatican, 1967. Foto: https://www.museivaticani.va/
Mercedes-Benz Nürburg 460. Foto: https://www.museivaticani.va/ | Poza 10 din 10
Mercedes-Benz Nürburg 460. Foto: https://www.museivaticani.va/
,

„De-a lungul deceniilor, papamobilul a evoluat de la un mijloc de transport la un instrument de întâlnire, permițându-i pontifului să se apropie de credincioși în timpul vizitelor pastorale și al celebrărilor publice”, a spus Leon. „În acest fel, munca dumneavoastră a contribuit la facilitarea misiunii Bisericii de a ajunge la oameni și de a transmite lumii un mesaj de credință, speranță și caritate.”

Cea mai veche mașină expusă în cadrul expoziției de la Muzeul Vaticanului i-a fost dăruită Papei Pius al XI-lea pe 23 mai 1930. Modelul Mercedes-Benz Nürburg 460 era dotat cu un fotoliu luxos tapițat cu brocart de mătase și finisaje din lemn prețios și metal.

Citește și: 700.000 de oameni, la liturghia Papei Leon al XIV-lea de la Paris. Imagini impresionante de pe Champs-Elysees

„A fost construită, proiectată și pregătită special pentru uzul papal, într-o asemenea măsură încât, doar comparând-o, poți observa cum se face trecerea de la un model de serie la unul unic”, a declarat Sandro Barbagallo, curator al Departamentului Colecțiilor Istorice din cadrul Muzeelor Vaticanului.

„Din acest moment, devine clar modul în care erau fabricate atunci toate mașinile, tocmai pentru a permite papei să fie văzut, dar să fie văzut și să vadă în deplină siguranță și, aș spune chiar, în confort”, a adăugat el.

Versiunile ulterioare ale papamobilului expuse reflectau nevoile în schimbare ale unui papă aflat în deplasare, în special nevoia sa de a interacționa cu credincioșii și — mai recent — de a binecuvânta bebelușii care îi erau aduși.

În 1960, Papei Ioan al XXIII-lea i-a fost prezentat modelul 300 d Landaulet, cu un detaliu care prefigura schimbarea: geamurile laterale spate detașabile îi permiteau viitorului sfânt să se apropie de cei pe care îi întâlnea pe drum.

Citește și: Papa Leon, întâmpinat triumfal pe Stade de France, la Paris. Sfânta Tunică din Argenteuil va fi prezentată credincioșilor

În 1980, cu ocazia vizitei Sfântului Ioan Paul al II-lea în Germania, Mercedes-Benz a dezvoltat modelul 230 G, care prezenta o altă inovație majoră: o cupolă înaltă și transparentă în partea din spate, care asigura siguranța, dar garanta și o vedere clară pentru milioanele de credincioși adunați să-l vadă.

În discursul său adresat conducerii Mercedes-Benz, Leon a amintit de papamobilul electric pe care i l-au oferit Papei Francisc, în conformitate cu prioritățile ecologice ale papei argentinian.

„În acest spirit, vă încurajez să continuați să puneți inovația tehnologică în slujba demnității umane, a grijii față de creație și a binelui comun”, a spus el.

Citește și: Vaticanul avertizează asupra riscului unei „Apocalipse AI”. Mesajul papei Leon al XIV-lea pentru liderii lumii

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
alexandru toader si tudorel toader foto fb
1
Reacția Baroului Iași după ce Facultatea de Drept a decis ca avocații lui Alexandru...
Ursula von der Leyen și Mark Carney
2
Dispută la Bruxelles. Trei țări se opun statutului de „membru asociat” al UE pentru...
Two trains collide at Urda station (Toledo)
3
Catastrofă feroviară în Spania: 68 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză...
Volodimir Zelenski
4
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la...
Umiditatea în casă. Foto Getty Images
5
Cât trebuie să fie umiditatea în casă pentru a preveni mucegaiul. Temperatura recomandată...
A izbucnit scandalul, după ce a aflat cu cine a început o relație prietena ei! ”Nu vorbesc cu trădătoarele! Cea mai dură palmă”
Digi Sport
A izbucnit scandalul, după ce a aflat cu cine a început o relație prietena ei! ”Nu vorbesc cu trădătoarele! Cea mai dură palmă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
papa leon profimedia
Cancerul papei „schimbă regulile jocului” pentru papalitate, susţine ministrul de externe al Vaticanului
Vatican, Rome: Pope Leo XIV During His Weekly General Audience In St. Peter's Square
Papa Leon al XIV-lea va călători în America Latină după operația de cancer pulmonar. Ce anunță Vaticanul despre starea sa
Pope Leo XIV Leads First Angelus After Surgery - Vatican - 18 Oct 2026
Vești de la Vatican: Papa Leon nu are nevoie de tratament suplimentar după operația de cancer. Ce spun medicii despre tumora extirpată
papa leon volodimir zelenski
Papa Leon al XVI-lea, discuție cu Zelenski după convorbirea cu Putin. Apel pentru un armistițiu umanitar în Ucraina
Pope Leo XIV Leads First Angelus After Surgery - Vatican - 18 Oct 2026
Papa Leon a avut prima apariție publică după operație. Anunțul făcut în fața credincioșilor din Piața Sf. Petru
Recomandările redacţiei
telegondola
Efectele incompetenței la stat: Instalație de telegondolă pentru ski...
Gadi Eisenkot și Benjamin Netanyahu
Cine va conduce Israelul după alegeri: Patru scenarii pentru formarea...
incendiu otp
Incendiu la aeroportul Otopeni. Focul ar fi fost pus intenționat de o...
Volodimir Zelenski cu un sistem Patriot în fundal
Câte rachete Patriot primește lunar Zelenski de la americani și câte...
Ultimele știri
După ce a fugit în SUA, Flavio Bolsonaro se proclamă „liderul Braziliei”
Avertismentul Anthropic: Daunele provocate de AI ar putea fi mai mari decât pot plăti companiile de asigurări
Rezultate LOTO - Joi, 29 octombrie 2026: Reporturi de sute de mii de euro la jocurile 6/49 și Joker
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Nutriționista vedetelor, șase luni de coșmar. A trecut prin operații și o suspiciune de cancer: "Am fost real...
Cancan
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Fanatik.ro
Acesta este noul salariu al lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Anunț cu impact maxim pentru microbiștii români: „Da, meciurile din SuperLiga vor putea ajunge și pe...
Adevărul
„Este un om genial”. Putin îl laudă pe Elon Musk. Kremlinul promovează propriul rival pentru Starlink
Digieconomic
Noi reguli pentru Uber și Bolt: șoferii vor putea folosi doar un singur autoturism în comodat. Proiectul a...
Digi FM
"Îmi amintesc doar cum mă rostogoleam pe podea". Mărturii cutremurătoare după accidentul feroviar din Spania...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Andrei Petrache a murit: fostul rapidist fusese dat dispărut
Pro FM
Doja Cat nu se ferește de costumațiile care stârnesc discuții. Cum a apărut îmbrăcată la petrecerea de ziua ei
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ben Affleck, reacție virală după ce fiul său de 14 ani i-a cerut să-și cumpere un Lamborghini. „Ești nebun?”
Adevarul
Laura Codruța Kövesi, avertisment dur la final de mandat: „Parchetul European va fi distrus treptat, tocmai...
Newsweek
Singurătatea la pensie poate duce la depresie? Sfaturile psihoterapeutului pentru o bătrânețe mai fericită
Digi FM
Aryna Sabalenka, în costum de baie, cu o avere pe deget. Inelul de logodnă de 12 carate a atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Supa longevității, recomandată de o bunică de 82 de ani. Rețeta pe care o gătește frecvent și ingredientul pe...
Digi Animal World
Momentul când o maimuță intră într-un magazin din India și îl ia în brațe pe vânzător. Imaginile au devenit...
Film Now
Kristen Bell își spionează soțul prin intermediul fiicelor. Ce a descoperit actrița despre Dax Shepard când a...
UTV
Robert Tudor și-a renovat terasa de la vila de un milion de euro. „Așa eleganță și stil n-am mai văzut în...