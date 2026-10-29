O sută de ani de istorie pe patru roți. Vaticanul expune colecția de papamobile ale suveranilor pontifi începând din 1930

Vaticanul lansează o expoziție dedicată papamobilului, vehiculul devenit între timp iconic, care, de aproape un secol, le-a permis papilor să se apropie de credincioși, atât în țară, cât și în străinătate, informează ABC News.

Muzeele Vaticanului au prezentat miercuri o avanpremieră a expoziției dedicate „Un secol de papamobil”, care include opt versiuni Mercedes-Benz ale mașinii folosite de papi începând cu anul 1930. Expoziția se deschide oficial pentru public joi.

Într-un eveniment separat, Papa Leon al XIV-lea — un mare pasionat de mașini — s-a întâlnit cu conducerea Mercedes-Benz și le-a mulțumit pentru parteneriatul cu Sfântul Scaun. În discursul său, papa născut la Chicago a subliniat că progresele tehnologiei auto au însoțit evoluția călătoriilor papale.

Mercedes Benz 300 Pullman Landaulet (W 189). Versiune specială pentru Vatican, 1960. Foto: https://www.museivaticani.va/ Deschide galeria foto

„De-a lungul deceniilor, papamobilul a evoluat de la un mijloc de transport la un instrument de întâlnire, permițându-i pontifului să se apropie de credincioși în timpul vizitelor pastorale și al celebrărilor publice”, a spus Leon. „În acest fel, munca dumneavoastră a contribuit la facilitarea misiunii Bisericii de a ajunge la oameni și de a transmite lumii un mesaj de credință, speranță și caritate.”

Cea mai veche mașină expusă în cadrul expoziției de la Muzeul Vaticanului i-a fost dăruită Papei Pius al XI-lea pe 23 mai 1930. Modelul Mercedes-Benz Nürburg 460 era dotat cu un fotoliu luxos tapițat cu brocart de mătase și finisaje din lemn prețios și metal.

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„A fost construită, proiectată și pregătită special pentru uzul papal, într-o asemenea măsură încât, doar comparând-o, poți observa cum se face trecerea de la un model de serie la unul unic”, a declarat Sandro Barbagallo, curator al Departamentului Colecțiilor Istorice din cadrul Muzeelor Vaticanului.

„Din acest moment, devine clar modul în care erau fabricate atunci toate mașinile, tocmai pentru a permite papei să fie văzut, dar să fie văzut și să vadă în deplină siguranță și, aș spune chiar, în confort”, a adăugat el.

Versiunile ulterioare ale papamobilului expuse reflectau nevoile în schimbare ale unui papă aflat în deplasare, în special nevoia sa de a interacționa cu credincioșii și — mai recent — de a binecuvânta bebelușii care îi erau aduși.

În 1960, Papei Ioan al XXIII-lea i-a fost prezentat modelul 300 d Landaulet, cu un detaliu care prefigura schimbarea: geamurile laterale spate detașabile îi permiteau viitorului sfânt să se apropie de cei pe care îi întâlnea pe drum.

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În 1980, cu ocazia vizitei Sfântului Ioan Paul al II-lea în Germania, Mercedes-Benz a dezvoltat modelul 230 G, care prezenta o altă inovație majoră: o cupolă înaltă și transparentă în partea din spate, care asigura siguranța, dar garanta și o vedere clară pentru milioanele de credincioși adunați să-l vadă.

În discursul său adresat conducerii Mercedes-Benz, Leon a amintit de papamobilul electric pe care i l-au oferit Papei Francisc, în conformitate cu prioritățile ecologice ale papei argentinian.

„În acest spirit, vă încurajez să continuați să puneți inovația tehnologică în slujba demnității umane, a grijii față de creație și a binelui comun”, a spus el.

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Editor : Ana Petrescu