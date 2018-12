Polițistul Marian Godină a rămas fără permisul de conducere: „Karma”

Polițistul Marian Godină a fost surprins radar în localitate, în timp ce circula cu viteza de 113 km/h în județul Covasna, și a rămas fără permisul de conducere. El a și primit o amendă de 652 lei. „Karma”, a recunoscut el, pe blog.

Polițistul Marian Godină a rămas fără permisul de conducere și a fost amendată cu 652 de lei. Foto: Facebook

Marian Godină conducea într-o localitate din județul Covasna în momentul în care a fost surprins de foștii săi colegi. El a relatat într-o postare pe blog că venea din Republica Moldova.

„Drumul era destul de aglomerat și anevoios și nu mai aveam răbdare să ajung odată acasă. Eram deja în județul Covasna, drumul era acum foarte liber și waze-ul îmi mai arăta că mai avem cam o oră până acasă. Același waze mi-arăta și că este poliție, motiv pentru care m-am uitat în bord să văd ce viteză am. N-am apucat, pentru că am văzut venind din față, din spatele unei combine de treierat, un mcv de poliție care a început să-mi facă flash-uri și a aprins girofarurile. M-am uitat spre Georgiana și i-am zis că pe mine mă opresc. Am oprit cât de repede pe dreapta, iar Loganul a întors și a oprit în spatele meu. Știam că aveam în jur de 100, dar nu știam dacă intrasem sau nu în vreo localitate și nici peisajul nu mă ajuta să-mi dau seama. N-am văzut dacă polițistul avea sau nu caschetă pe cap, dar l-am auzit când s-a prezentat și mi-a cerut actele. I le-am dat și m-a întrebat dacă știu de ce m-a oprit”, a povestit Marian Godină.

- Bănuiesc că nu va să vedeți ce fac. Radar?

- Da.

- Las permisul aici sau plec cu tot cu el?

- Ați avut 113 km/h și suntem în localitate

Așa a decurs discuția dintre cei doi polițiști.

Etichete:

,