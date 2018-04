Reabilitare termică pe banii Primăriei Capitalei. Ce condiții trebuie să îndeplinească blocurile

Bucureştenii ignoraţi ani la rând de administraţiile locale au o şansă în plus să-şi izoleze termic locuinţele. Primăria Capitalei va începe un program propriu de anvelopare a blocurilor, care se va derula în paralel cu proiectele similare ale primăriilor de sector. Liga Asociaţiilor de Proprietari Habitat critică planul municipalităţii, dar peste 500 de administratori de bloc, din trei sectoare, au solicitat deja ajutorul Primăriei Generale.

Odată cu venirea primăverii, la primăriile cu dare de mână au reînceput anvelopările termice ale blocurilor.

Cetăţenii ocoliţi de reabilitarea termică privesc dezamăgiţi din aceleaşi blocuri gri, peticite şi roase de timp. Ion Ionescu e unul dintre ei. Administrează un bloc din Sectorul 3, pe care Primăria promite de un deceniu că-l anvelopează. Dar... degeaba!

Ion Ionescu, administrator bloc nereabilitat: E la fund dosarul! E din 2009. Am fost şi am întrebat cum se ia ordinea asta la rând. Au zis că... când le vine rândul. Păi, zic: a plecat pe zece ani. Era pus dosarul pe timpul domnului primar Negoiţă Liviu. Oamenii sunt nedumeriţi, că ceva nu e în regulă.

Domnul Ionescu şi restul bucureştenilor amânaţi an după an de primăriile de domiciliu primesc o şansă-n plus: Municipalitatea Capitalei pregăteşte propriul program de anvelopare a blocurilor construite între 1950 şi 1990.

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei: Reabilitarea termică merge, în unele sectoare, destul de greu. Vrem să ne implicăm şi în creşterea performanţei energetice din Bucureşti. Practic, Primăria Capitalei va acoperi 80% din costurile reabilitării, urmând ca procentul de 20% să fie în sarcina asociaţiilor de proprietari.

Trecuţi prin birocraţie ani în şir, o parte dintre bucureştenii duşi cu vorba, sunt sceptici şi nu mai cred în minuni promise.

Ion Ionescu, administrator bloc nereabilitat: Să mai stau nouă ani şi la Primăria Capitalei, după ce am stat la sector nouă ani, nu?

Pentru că n-au ce să piardă, destui încearcă şi varianta municipalităţii: 552 de asociaţii şi-au depus deja documentaţia tehnică. 200 sunt din Sectorul 3, 152 din Sectorul 4 şi alte 200 din Sectorul 6.

Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6: Din păcate, bugetele locale ale unor primării din Bucureşti nu permit o reabilitare termică aplicată aşa cum a fost în Sectorul 1. Singura soluţie viabilă pe care noi am identificat-o a fost aceea de a colabora, de a intra într-un program cu Primăria Capitalei. Primăria Sectorului 6 are o primă listă de 200 de blocuri, aprobată, dintr-un total de 350 de blocuri. Altele decât cele 74 de blocuri pentru care noi deja avem procedura în lucru.

Liga Asociaţiilor de Proprietari Habitat susţine că Primăria Capitalei trebuia să consolideze clădirile vechi şi să se ocupe de alte programe stringente pentru oraş.

Mihai Mereuţă, preşedintele Liga Habitat: Să se ocupe Primăria Capitalei de sistemul centralizat de încălzire, de consolidări. Ideea unui Bucureşti un singur oraş, nu şapte oraşe, şase sectoare plus Bucureşti, atunci da, aş spune că e bine să se ocupe Primăria Capitalei. Şi să se ocupe centralizat: consolidare plus reabilitare.

Cu sau fără critici, programul iniţiat de municipalitate rămâne deschis tuturor asociaţiilor de care nu s-au ocupat primăriile de sectoare. Ca să beneficieze de oferta Primăriei Capitalei, trebuie să aibă fiecare acordul a cel puţin jumătate plus unu dintre locatari.