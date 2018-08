Românul care a câștigat premiul pentru cele mai frumoase trei fotografii aeriene din lume

Fotografiile unui tânăr din Târgu Secuiesc impresionează o lume întreagă. Reviste celebre precum Times Magazine sau cunoscute canale de documentare au inclus în programele lor instantaneele surprinse de tânărul de 27 de ani. Acesta e pasionat de drone, iar în ultimii trei ani a câştigat mai multe concursuri internaţionale.

Imaginile din materialul de mai sus sunt doar câteva dintre fotografiile care au făcut înconjurul lumii. Realizatorul lor, un tânăr de 27 de ani, şi-a descoperit acest talent din întâmplare. Acum trei ani, Szabolcs Ignacz lucra pentru o multinaţională care produce electronice. Se ocupa cu testarea produselor şi din curiozitate a testat şi prima dronă.

„În 2014 , când a apărut Samsung Galaxy S4 , mă gândeam să pun telefonul pe o dronă , am avut noroc că la facultate am avut o colegă care a început să filmeze cu drone, am rugat-o să pună telefonul pe drona lor , un Hexacopter şi să filmăm”, spune tânărul.

La scurt timp şi-a cumpărat şi prima dronă şi a câştigat primul concurs internațional de fotografie, cu o poză realizată în oraşul Sibiu. Premiul a fost chiar o dronă de ultimă generaţie.

„În 2015 am și câștigat primul concurs internațional , organizat de D.J.I., organizat pe site-ul lor Skypixel , am câștigat un premiu foarte mare la vremea aceea, un Inspire 1”, spune Szabolcs Ignacz.

Pasiunea tânărului a crescut an de an iar în 2017 a primit premiul pentru cele mai frumoase trei fotografii aeriene din lume!

Szabolcs Ignacz: Aproape în fiecare ăptămână, împreună cu logodnica mea, mergem să facem poze în natură. Dacă într-un timp mai îndelungat , în două săptămâni nu am făcut o poză, deja nu mă simt bine, tot timpul trebuia să fiu în mișcare. Să fiu în mișcare și să surprind câteva momente ok.

Fazakas Erzsebet, logodnica lui Szabi Ignacz: E un om creativ, inovativ, tot timpul vede ceea ce e mai bun de acolo de sus, din drona lui. E un om minunat. Eu tot timpul, înainte de concursuri, îi spun să aibă încredere.

Imaginile lui Szabi au reuşit să facă înconjurul lumii iar mai multe edituri celebre au ales să-i publice fotografiile. Pentru volumul „Spirit of the mountains”, editorii au ales o fotografie de pe Transfăgăraşan. Tânărul îţi doreşte să poată promova în cotinuare România aşa cum poate el mai bine, prin fotografii realizate la înălţime.

