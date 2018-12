Un bărbat a sunat în direct la un radio din UK și a spus că a luat o supradoză. Gestul prezentatorului i-a salvat viața

Prezentatorul britanic de radio Iain Lee a impresionat înainte de Crăciun cu gestul pe care l-a făcut după ce un bărbat a sunat în direct și a spus că este pe moarte. Lee l-a ținut pe fir pentru 30 de minute care au părut o eternitate, timp în care, cu ajutorul producătoarei lui, i-au trimis autoritățile în ajutor, scrie mirror.co.uk.

Foto: TalkRadio

Prezentatorul TalkRADIO Iain Lee a vorbit deschis în trecut despre luptele proprii cu gândurile de sinucidere. Miercuri seară, însă, a fost sunat de un bărbat pe nume Chris, care i-a spus că a luat o supradoză și că este pe moarte, undeva pe o stradă.

Lee și-a dat seama din vocea bărbatului că telefonul nu este o farsă și că acesta se află în suferință. Așa că l-a ținut pe fir, în timp ce Chris a vorbit despre cum nu mai vrea să continue, menționând și că a fost diagnosticat cu sindrom de stres post-traumatic.

Prezentatorul a știut exact ce să-i spună și cum să se comporte astfel încât Chris i-a dezvăluit în cele din urmă cum este îmbrăcat și unde este. În acest timp, producătoarea Katherine Boyle a contactat autoritățile.

Nu mai puțin de jumătate de oră a ținut discuția dintre Lee și Chris, cu multe momente în care prezentatorul s-a aflat în pragul lacrimilor.

„Îți spun ceva, Chris - nu vreau să mori în seara asta. Trebuie să știu pe ce stradă ești. Vreau să treci peste această seară și să vorbim mâine, atunci când nu o să mai ai droguri în sistem. Nu vreau să mori în seara asta pentru că te iubesc. Te iubesc, fratele meu. Te iubesc”, i-a spus bărbatului.

Au fost și multe momente încărcate de tensiune, în care Chris nu mai putea să vorbească, iar Iain se temea că a murit.

„Va veni cineva la tine să te ajute”, i-a spus prezentatorul cu puțin înainte ca un polițist să ajungă la fața locului. Acesta a intrat în direct și a spus că are situația sub control.

Iain a răsuflat ușurat și a izbucnit în lacrimi. „Săracul om”, a spus acesta, plângând.

Lee a explicat apoi și pe Twitter ce s-a întâmplat în direct: „În seara aceasta am primit un telefon de la un bărbat care luase o supradoză. Zăcea pe o stradă din Plymouth, pe moarte. Am reușit să-l ținem pe fir, să obținem o descriere a felului în care arată și ce haine purta, am reușit să ne dăm seama unde e și am trimis o ambulanță și o mașină de poliție. L-am ținut la telefon timp de 30 de minute, timp în care a devenit din ce în ce mai incoerent. Lungi perioade de tăcere în care am crezut că a murit. F**k, au fost intense și m-au afectat. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Sper că va fi bine”.

Polițiștii au lăudat gestul prezentatorului radio pe Twitter, în timp ce producătoarea emisiunii și-a exprimat ușurarea, pe aceeași rețea de socializare, că povestea a avut un sfârșit fericit.

