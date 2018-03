Zmeura de Aur 2018 și-a desemnat câștigătorii

Lungmetrajul animat „The Emoji Movie” a fost desemnat „marele câştigător” la cea de-a 38-a ediţie a premiilor Zmeura de Aur (Razzie Awards) 2018, trofee care recompensează cele mai slabe filme şi performanţe actoriceşti din anul precedent, informează hollywoodreporter.com.

„The Emoji Movie” a „câştigat” la patru categorii – „cel mai prost film”, „cel mai prost scenariu”, „regizorul cu cea mai slabă performanţă” (Tony Leondis) şi „cea mai proastă combinaţie de actori pe marele ecran”.

Filmul „Fifty Shades Darker” a fost desemnat „câştigător” la două categorii – pentru „cea mai slabă interpretare într-un rol secundar” (Kim Basinger) şi pentru „cel mai prost sequel”.

În ciuda faptului că anul trecut i-a fost acordat Trofeul Razzie Redeemer (atribuit un artist care a „câştigat” în trecut Zmeura de Aur, dar care a reuşit să evolueze şi să îşi amelioreze performanţele artistice), graţie filmului său „Hacksaw Ridge”, Mel Gibson figurează pe lista „premianţilor” din acest an. Lui Gibson i-a revenit premiul pentru cea mai slabă interpretare într-un rol secundar, pentru apariţia sa în comedia „Daddy's Home 2”.

Tyler Perry a fost numită „actriţa cu cea mai slabă interpretare într-un rol principal”, pentru apariţia ei în filmul „Boo! A Madea Halloween”.

Tom Cruise a fost numit „cel mai prost actor” pentru interpretarea sa din „The Mummy”. La această categorie au mai fost nominalizaţi: Johnny Depp - un obişnuit al premiilor Zmeura de Aur - pentru „Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, Jamie Dornan, pentru „Fifty Shades Darker”, Mark Wahlberg, pentru „Daddy's Home 2” şi „Transformers: The Last Knight” şi Zac Efron, pentru „Baywatch”.

Premiile Zmeura de Aur sunt decernate în urma voturilor exprimate online de cei aproximativ 1.000 de membri ai Golden Raspberry Award Foundation. Aceste premii, înfiinţate în 1981 de John J. B. Wilson, parodiază premiile Oscar şi ironizează cele mai slabe filme, scenarii, prestaţii actoriceşti şi regizorale din industria cinematografică americană. Trofeele sunt decernate în mod tradiţional cu o zi înainte de gala de decernare a premiilor Oscar.

Sursa: News.ro