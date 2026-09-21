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DNA descinde în județe din estul țării: zeci de percheziții la vameși bănuiți că au facilitat traficul cu bunuri interzise din Ucraina

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Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca
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Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie fac peste 50 de percheziţii în judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, într-un dosar cu infracţiuni de corupţie. Mai mulţi funcţionari publici din cadrul autorităţilor de frontieră sunt acuzaţi că, începând din 2023, ar fi primit bani pentru a permite unor cetăţeni să tranziteze graniţa din nord-est cu bunuri interzise sau cu bunuri aduse din Ucraina peste limita legală.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2023–2026, a unor infracţiuni de corupţie de către funcţionari publici din cadrul autorităţilor de frontieră, care ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor de serviciu, pentru a permite unor persoane fizice să tranziteze punctele de trecere a frontierei din zona de nord-est a României cu bunuri interzise sau cu bunuri aduse din Ucraina peste limita legală”, au transmis, luni, reprezentanţii DNA. 

Ei au menţionat că au loc percheziţii domiciliare în 54 de locaţii situate în judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, fiind vizate sediile mai multor instituţii publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice şi sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici.

Editor : Sebastian Eduard

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