Doi băieți de 14 și 16 ani, din Alba, au fost reţinuţi de poliţişti după ce ar fi violat o fată de 13 ani

Doi adolescenţi din Cetatea de Baltă au fost reţinuţi, joi, pentru viol săvârşit asupra unui minor, victimă fiind o fată de 13 ani, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

"La data de 14 mai 2026, poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Blaj au luat măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de doi tineri, în vârstă de 14, respectiv 16 ani, ambii din localitatea Cetatea de Baltă, cercetaţi pentru viol săvârşit asupra unui minor. Din cercetări a reieşit că, în după-amiaza zilei de 13 mai 2026, cei doi ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o minoră, în vârstă de 13 de ani, fără consimţământul acesteia, într-un imobil nelocuit de pe raza localităţii Cetatea de Baltă", a transmis IPJ Alba.

Suspecţii reţinuţi vor fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru a fi dispuse măsurile legale.

"Menţionăm faptul că astfel de cazuri pot genera impact emoţional în comunitate, motiv pentru care subliniem importanţa tratării cu responsabilitate şi echilibru a informaţiilor privind victima", a precizat IPJ Alba.

