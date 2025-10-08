Live TV

Doi bărbaţi au murit după ce motocicleta pe care se aflau s-a ciocnit de o maşină și au fost aruncați pe contrasens

Data publicării:
accident
Doi bărbaţi au murit după ce motocicleta pe care se aflau s-a ciocnit de o maşină și au fost aruncați pe contrasens. Foto: ISU Mures

Un tânăr de 19 ani şi un bărbat de 31 de ani au murit, miercuri seară, după ce motocicleta pe care se aflau s-a ciocnit de maşina care circula în faţa sa, pe un drum judeţean din Mureş. După impact, motocicleta a ajuns pe contrasens, unde s-a izbit de un alt autoturism.

Accidentul a avut loc pe DJ 151D, în localitatea Stejăriş.

„Din primele informaţii, conducătorul unei motociclete, un tânăr de 19 ani, din satul Corbeşti, care se deplasa în direcţia Acăţari, în circumstanţe ce urmează a fi stabilite prin cercetări, ar fi intrat în coliziune din spate cu un autoturism, condus de un bărbat de 28 de ani, din Chendu. Ca urmare a impactului, motocicleta s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut pe sensul opus de circulaţie, unde s-ar fi produs o nouă coliziune, cu un autoturism condus de un bărbat de 62 de ani, din satul Tirimia, comuna Gheorghe Doja”, a informat IPJ Mureş.

La locul accidentului au intervenit două ambulanţe SMURD, de prim ajutor şi terapie intensivă mobilă, elicopterul SMURD, precum şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Acăţari pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor.

Două persoane se aflau în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale au făcut manevre de resuscitare, însă nu le-au putut salva, fiind declarat decesul.

„Din nefericire, în urma accidentului, conducătorul motocicletei, de 19 ani, precum şi pasagerul aflat pe motocicletă, un bărbat de 31 de ani, au decedat”, a precizat Poliţia.

Testările efectuate în cazul celorlalţi şoferi au avut rezultate negative.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

