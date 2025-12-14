Live TV

Doi copii au fost grav răniți în timp ce se jucau cu o petardă. Unul dintre ei a rămas fără un deget

Data actualizării: Data publicării:
petarda care se aprinde
Credit foto: Guliver/Getty Images

Doi copii din Brăila au fost răniți în timp ce se jucau cu o petardă, unul este în stare gravă. Cei doi au răni la ochi și la mâini. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și atrag atenția că folosirea petardelor este interzisă.

Incidentul s-a petrecut duminică după-amiază în comuna Mircea Vodă din județul Brăila. Cel care a sunat la 112 și a cerut ajutor a fost chiar tatăl copiilor. Acesta le-a spus autorităților că cei doi copii ai săi au fost răniți în urma exploziei unei petarde.

Cei doi copii au fost transportați de urgență la spitalul din Brăila.

Polițiștii au stabilit că aceștia s-au jucat cu o petardă în stradă, în fața porții. Copilul mai mic, cel de 8 ani, a fost rănit mai grav și a fost transferat ulterior la Spitalul de Copii din Galați, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. În urma exploziei, băiatului i-a fost retezat un deget la mâna stângă și s-a ales și cu fracturi la celelalte degete, dar și arsuri la nivelul pieptului și i-a fost afectată vederea.

Fratele mai mare a rămas și el internat la spitalul din Brăila, iar polițiștii fac acum cercetări pentru vătămare corporală din culpă.

Mirela lungu, medic chirurg: A fost transferat un pacient de 8 ani, care a venit cu amputație de deget la mâna stângă, multiple fracturi la nivelul degetelor mâinii stângi, plăgi și arsuri la mâini, plăgi torace, arsură la nivelul corneii ochiului stâng, pacientul a fost operat. Momentan este transferat pe secție, echilibrat cardio-respirator, rămane pentru monitorizare și tratament.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
1
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
viktor orban
2
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
pacienti, spital
3
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
Bryan-Lanza-Headshot
4
Bryan Lanza, fost consilier al lui Donald Trump și care a spus Ucrainei că „Crimeea este...
seismograf care inregistreaza un cutremur
5
Cutremur în România, sâmbătă dimineața. S-a produs într-o zonă atipică
A anunțat că este însărcinată și peste jumătate de milion de oameni au apreciat, dar a urmat revolta: ”E de neacceptat!”
Digi Sport
A anunțat că este însărcinată și peste jumătate de milion de oameni au apreciat, dar a urmat revolta: ”E de neacceptat!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cioban rănit
Cioban rănit grav în timp ce încerca să alunge un urs. Petarda folosită la îndepărtarea animalului i-a explodat în mână
copil cu petarde in mana
Deputaţii au adoptat proiectul care măreşte pedepsele pentru cei care vând ilegal petarde. Legea merge la promulgare
tramvai timișoara
Un călător a aruncat o petardă în cabina vatmanului, într-un tramvai din Timişoara. A fost deschisă anchetă
barbat tine in maini petarde si o bricheta
O fată a ajuns la spital după ce un bărbat i-a aruncat o petardă în mașină, în Neamț
barbat tine in maini petarde si o bricheta
Tânăr din Iași, în stare gravă, după ce a aruncat o petardă lângă o canistră cu combustibil
Recomandările redacţiei
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”...
2025-12-07-4049
Care sunt planurile primarului Ciprian Ciucu odată cu preluarea...
photo-collage.png (24)
Proteste pentru independența justiției, a cincea zi la rând...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan rămâne și peste iarnă în vila cu chirie: S-au pus două...
Ultimele știri
REZULTATE LOTO - Duminică, 14 decembrie 2025: Care sunt numerele extrase și premiile puse în joc
„Zelenski a început să promoveze războiul în loc de pace”. Atac nou al Kremlinului
Inspecţia Judiciară face verificări după documentarul Recorder. Un rezumat al acestor activităţi va fi prezentat în zilele următoare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Louis, copia fidelă a lui Kate Middleton, a fost în centrul atenției la slujba de Crăciun. Momentul...
Cancan
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Fanatik.ro
De ce a renunțat Ilie Dumitrescu la paharul de vin roșu băut seara. Când preferă să se bucure de el în schimb
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Gabi Tamaș, dat de gol de Serghei Mizil: „E la fel ca mine!”. ”Atacantul” șprițurilor are propriul vin...
Adevărul
Scandal major în PNL Iași. Mihai Chirica a răbufnit pe un grup intern cu insulte și atacuri: „Bolojan n-a...
Playtech
Cât câștigă un profesor debutant vs. unul cu 25 de ani vechime
Digi FM
Cum arată și cu ce se ocupă Natalia Oreiro în 2025. Cele mai recente imagini i-au surprins pe fani: „Ești...
Digi Sport
Lovitură de proporții: pune 10 miliarde de euro pe masă pentru a cumpăra Barcelona!
Pro FM
Thalia, imaginile care au stârnit controverse printre fani: „Ce ți-ai făcut la față?” Cum arată artista la 54...
Film Now
Timothée Chalamet, deloc modest când vine vorba despre rolul din „Marty Supreme”: „Este cea mai bună...
Adevarul
Un profesor de economie demontează mitul majorării salariului minim: „O să avem oameni care vor fi lăsați pe...
Newsweek
Cine poate scăpa de plata CASS la pensie? Un pensionar a reușit prin depunerea unui document
Digi FM
De ce recomandă nutriționista Mihaela Bilic consumul de șorici. Beneficiile neașteptate ale aperitivului...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Dezvăluiri tulburătoare. Peter Greene, găsit de polițiști cu fața în jos. Ce scria pe bilețelul lăsat de...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție