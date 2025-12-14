Doi copii au fost grav răniți în timp ce se jucau cu o petardă. Unul dintre ei a rămas fără un deget

Doi copii din Brăila au fost răniți în timp ce se jucau cu o petardă, unul este în stare gravă. Cei doi au răni la ochi și la mâini. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și atrag atenția că folosirea petardelor este interzisă.

Incidentul s-a petrecut duminică după-amiază în comuna Mircea Vodă din județul Brăila. Cel care a sunat la 112 și a cerut ajutor a fost chiar tatăl copiilor. Acesta le-a spus autorităților că cei doi copii ai săi au fost răniți în urma exploziei unei petarde.

Cei doi copii au fost transportați de urgență la spitalul din Brăila.

Polițiștii au stabilit că aceștia s-au jucat cu o petardă în stradă, în fața porții. Copilul mai mic, cel de 8 ani, a fost rănit mai grav și a fost transferat ulterior la Spitalul de Copii din Galați, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. În urma exploziei, băiatului i-a fost retezat un deget la mâna stângă și s-a ales și cu fracturi la celelalte degete, dar și arsuri la nivelul pieptului și i-a fost afectată vederea.

Fratele mai mare a rămas și el internat la spitalul din Brăila, iar polițiștii fac acum cercetări pentru vătămare corporală din culpă.

Mirela lungu, medic chirurg: A fost transferat un pacient de 8 ani, care a venit cu amputație de deget la mâna stângă, multiple fracturi la nivelul degetelor mâinii stângi, plăgi și arsuri la mâini, plăgi torace, arsură la nivelul corneii ochiului stâng, pacientul a fost operat. Momentan este transferat pe secție, echilibrat cardio-respirator, rămane pentru monitorizare și tratament.

