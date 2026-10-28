Doi copii au murit într-o cameră inundată cu fum, în Tălmaciu, județul Sibiu. ISU a încercat în van să-i resusciteze

O fetiţă de doi ani şi un băieţel de patru ani, găsiţi în stop cardiorespirator într-o cameră inundată cu fum, pe strada 1 Mai din Tălmaciu, au fost declaraţi decedaţi după ce nu au răspuns manevrelor de resuscitare, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu.

„În ciuda eforturilor depuse de salvatori, cei doi minori nu au putut fi salvaţi. Aceştia nu au răspuns manevrelor de resuscitare, medicii fiind nevoiţi să declare decesul acestora”, a transmis locotenentul Andreea Ştefan, din cadrul ISU Sibiu.

Pompierii lucrează pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului.

Intervenţia a fost declanşată miercuri seara în urma unui apel la 112, prin care a fost anunţat faptul că o cameră era inundată cu fum. La sosirea echipajelor, cei doi copii au fost găsiţi inconştienţi, în stop cardiorespirator.

În urma recunoaşterii efectuate la faţa locului, pompierii au constatat că a ars o parte din salteaua unui pat.

Pentru intervenţie au fost mobilizate o autospecială de stingere, două echipaje SMURD, maşina medicului de urgenţă şi trei ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Sibiu, dintre care una cu medic.

Editor : B.E.