Doi frați maramureșeni, care au transportat ilegal migranți ucraineni cu motocicletele, au fost arestați

Doi fraţi în vârstă de 24 şi de 25 de ani, au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi apoi plasaţi în arest preventiv pentru trafic de migranţi, după ce au sprijinit trecerea ilegală a frontierei de stat de către trei cetăţeni ucraineni în vârstă de 23, 39 şi 45 de ani. Doi dintre ucraineni au achitat câte 300 de euro, iar cel de al treilea a chitat suma de 300 de dolari, ei fiind preluaţi de la frontieră de cei doi fraţi, cu două motociclete de tip cross, şi duşi în localitatea Poienile de sub Munte. Cele două motociclete, sume de bani şi telefoane mobile au fost ridicate în urma percheziţiilor desfăşurate în localitatea maramureșană Poenile de sub Munte.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Poienile de sub Munte, împreună cu cei ai Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Maramureş, au pus în executare, ieri dimineaţă, trei mandate de percheziţie domiciliară pe raza localităţii Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş, în urma cărora doi cetăţeni români au fost reţinuţi pentru trafic de migranţi pentru 24 de ore. Activităţile se desfăşoară sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş în vederea documentării întregii activităţi infracţionale”, anunţă duminică Poliţia de Frontieră.

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Poienile de sub Munte s-au sesizat din oficiu, la data de 6 noiembrie, cu privire la activitatea infracţională a doi cetăţeni români, care ar fi sprijinit trecerea ilegală a frontierei de stat a României a trei cetăţeni ucraineni în vârstă de 23, 39 şi 45 de ani.

Cei doi bărbaţi ar fi preluat migranţii de la linia de frontieră şi i-ar fi transportat, cu două motociclete de tip cross, către interiorul localităţii Poienile de sub Munte. În schimbul acestor servicii, doi dintre migranţi ar fi fost de acord să plătească suma de 300 de euro fiecare, iar al treilea 300 de dolari.

Sâmbătă, în urma punerii în executare a celor trei mandate de percheziţie domiciliară emise de către Tribunalul Maramureş, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Poienile de sub Munte, împreuna cu lucrători ai STPF Maramureş au identificat şi ridicat mai multe bunuri ce pot constitui mijloace de probă în cauză, şi anume: două motociclete tip off-road cu echipamentul de protecţie specific (două căşti), diferite sume de bani în euro şi dolari, precum şi telefoane mobile.

De asemenea, au fost emise două mandate de aducere pe numele a doi fraţi – cetăţeni români, de 24, respectiv 25 de ani, ulterior faţă de aceştia fiind emise de către poliţiştii de frontieră ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, în acest moment aflându-se în arestul IPJ Maramureş.

„Azi, 9.11.2025, la propunerea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Maramureş a dispus emiterea a două mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile, pe numele celor doi tineri de 24, respectiv 25 de ani, sub acuzaţia de trafic de migranţi”, a transmis Poliţia de Frontieră.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii de frontieră, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale şi stabilirea tuturor persoanelor implicate.

