Doi inspectori de la Vama Braşov, trimişi în judecată de DNA după ce ar fi luat haine şi accesorii de la o firmă controlată

Două femei, inspectori în cadrul Direcţiei Regionale Vamale Braşov, vor fi judecate pentru luare de mită, fals intelectual şi abuz în serviciu, în cadrul unor dosare instrumentate de DNA. Cele două femei sunt acuzate că au ridicat în mod nejustificat haine şi accesorii de la o firmă controlată, falsificând documentele privind ridicarea bunurilor, dar şi că au primit, de la o altă firmă, bunuri necuvenite.

Cele două femei anchetate şi trimise în judecată de procurorii de la Serviciul Teritorial Braşov din cadrul DNA sunt Raluca Elena Badea şi Ioana Cojocaru, ambele inspectori vamali la Biroul Echipe mobile din cadrul Direcţiei Regionale Vamale Braşov, scrie news.ro. Cele două sunt acuzate de luare de mită, fals intelectual şi abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, fapte care, susţin anchetatorii, au avut loc în cursul anului trecut.



”În perioada 5-11 septembrie 2024, inculpatele Badea Raluca-Elena şi Cojocaru Ioana, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în cadrul unui control efectuat la o societate comercială, ar fi cauzat un prejudiciu societăţii respective în valoare de 10.920 lei, precum şi o vătămare a intereselor legale ale instituţiei publice şi ar fi consemnat informaţii nereale în actele oficiale întocmite cu ocazia controlului. Mai mult, la data de 21 octombrie 2024, inculpatele, în calităţile menţionate anterior, ar fi primit mai multe bunuri cu titlu gratuit de la reprezentanţii unei alte societăţi comerciale”, se arată în rechizitoriul DNA.



Procurorii susţin că femeile au făcut control inopinat la o firmă care comercializa articole vestimentare şi accesorii şi au ridicat de la aceasta mai multe bunuri, în valoare totală de 10.920 de lei.



”O parte din bunurile respective nu ar fi fost menţionate în actele de control întocmite şi nu ar fi fost achitate, astfel obţinându-se, în numele Autorităţii Vamale Române, articole vestimentare ce ar fi fost ridicate în mod nejustificat. Totodată, inculpatele Badea Raluca-Elena şi Cojocaru Ioana ar fi consemnat în actele întocmite cu ocazia controlului menţiuni necorespunzătoare adevărului cu privire la starea de fapt constatată şi bunurile confiscate”, informează DNA.



Anchetatorii au mai stabilit că, în 21 octombrie 2024, cele două angajate ale Autorităţii Vamale au mers într-o acţiune de verificare a activităţii altei societăţi, primind mai multe bunuri în mod gratuit de la reprezentanţii acesteia, fără a consemna în actele de control întocmite ceea ce s-a întâmplat.



”Una dintre societăţile prejudiciate în cauză a comunicat faptul că se constituie parte civilă cu suma de 18.000 lei, reprezentând daune materiale şi cu suma de 25.000 lei, reprezentând daune morale. Reprezentanţii societăţii şi angajaţii prezenţi la momentul controlului au comunicat faptul că se constituie părţi civile în cauză, fiecare cu suma de 25.000 lei, reprezentând daune morale”, precizează DNA.



Procurorii au dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor celor două femei.



Dosarul va fi judecat la Tribunalul Covasna.

Editor : A.P.