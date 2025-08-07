Live TV

Doi inspectori de la Vama Braşov, trimişi în judecată de DNA după ce ar fi luat haine şi accesorii de la o firmă controlată

Data publicării:
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Două femei, inspectori în cadrul Direcţiei Regionale Vamale Braşov, vor fi judecate pentru luare de mită, fals intelectual şi abuz în serviciu, în cadrul unor dosare instrumentate de DNA. Cele două femei sunt acuzate că au ridicat în mod nejustificat haine şi accesorii de la o firmă controlată, falsificând documentele privind ridicarea bunurilor, dar şi că au primit, de la o altă firmă, bunuri necuvenite.

Cele două femei anchetate şi trimise în judecată de procurorii de la Serviciul Teritorial Braşov din cadrul DNA sunt Raluca Elena Badea şi Ioana Cojocaru, ambele inspectori vamali la Biroul Echipe mobile din cadrul Direcţiei Regionale Vamale Braşov, scrie news.ro. Cele două sunt acuzate de luare de mită, fals intelectual şi abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, fapte care, susţin anchetatorii, au avut loc în cursul anului trecut.

”În perioada 5-11 septembrie 2024, inculpatele Badea Raluca-Elena şi Cojocaru Ioana, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în cadrul unui control efectuat la o societate comercială, ar fi cauzat un prejudiciu societăţii respective în valoare de 10.920 lei, precum şi o vătămare a intereselor legale ale instituţiei publice şi ar fi consemnat informaţii nereale în actele oficiale întocmite cu ocazia controlului. Mai mult, la data de 21 octombrie 2024, inculpatele, în calităţile menţionate anterior, ar fi primit mai multe bunuri cu titlu gratuit de la reprezentanţii unei alte societăţi comerciale”, se arată în rechizitoriul DNA.

Procurorii susţin că femeile au făcut control inopinat la o firmă care comercializa articole vestimentare şi accesorii şi au ridicat de la aceasta mai multe bunuri, în valoare totală de 10.920 de lei.

”O parte din bunurile respective nu ar fi fost menţionate în actele de control întocmite şi nu ar fi fost achitate, astfel obţinându-se, în numele Autorităţii Vamale Române, articole vestimentare ce ar fi fost ridicate în mod nejustificat. Totodată, inculpatele Badea Raluca-Elena şi Cojocaru Ioana ar fi consemnat în actele întocmite cu ocazia controlului menţiuni necorespunzătoare adevărului cu privire la starea de fapt constatată şi bunurile confiscate”, informează DNA.

Anchetatorii au mai stabilit că, în 21 octombrie 2024, cele două angajate ale Autorităţii Vamale au mers într-o acţiune de verificare a activităţii altei societăţi, primind mai multe bunuri în mod gratuit de la reprezentanţii acesteia, fără a consemna în actele de control întocmite ceea ce s-a întâmplat.

”Una dintre societăţile prejudiciate în cauză a comunicat faptul că se constituie parte civilă cu suma de 18.000 lei, reprezentând daune materiale şi cu suma de 25.000 lei, reprezentând daune morale. Reprezentanţii societăţii şi angajaţii prezenţi la momentul controlului au comunicat faptul că se constituie părţi civile în cauză, fiecare cu suma de 25.000 lei, reprezentând daune morale”, precizează DNA.

Procurorii au dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor celor două femei.

Dosarul va fi judecat la Tribunalul Covasna.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ion Iliesc alb negru
1
Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani. Programul oficial al funeraliilor de stat...
militari ucraineni
2
Aproape 30.000 de dezertori au revenit în armata Ucrainei, după promulgarea unei legi de...
Nicușor Dan.
3
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
4
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
ilie bolojan consultari primari crop foto guvernul romaniei
5
Guvernul ia în calcul creșterea cu 70% a taxelor locale. Ce alte măsuri sunt prevăzute...
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de fapt, să iasă din liftul în care a fost bătută
Digi Sport
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de fapt, să iasă din liftul în care a fost bătută
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-0213789032
SURSE: Traian Băsescu primește din nou locuință de la stat. Fostul...
donald trump vladimir putin
Vladimir Putin a anunțat posibila locație pentru summitul cu Donald...
Screenshot 2025-08-07 at 14.50.11
Președinții PSD care au lipsit de la înmormântarea lui Iliescu...
barbat cu catuse la maini
Primele declarații ale bărbatului din Arad care şi-a ucis fosta...
Ultimele știri
Tarifele vamale impuse de Donald Trump s-ar putea transforma într-o ameninţare pentru industria farmaceutică globală
India nu cedează în fața tarifelor lui Trump și îl așteaptă pe Putin: „Suntem emoţionaţi să aflăm de vizita Excelenţei Sale”
Derapaj al unui deputat PSD: „Prin moarte, Ion Iliescu a arătat ce oameni de nimic sunt neterminaţii de la USR”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ID235356_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bărbat reţinut, după ce şi-a sechestrat partenera și a încercat să o violeze. Poliția susține că femeia a refuzat ordinul de protecție
mita coruptie dna
DNA: Doi polițiști ar fi primit peste 100.000 de euro și două telefoane de la un om care voia să scape de un dosar penal
Dominic Fritz, președintele interimar al USR.
Dominic Fritz, despre momentul când a fost nevoit să dea șpagă 10 euro, la 19 ani: „A fost prima și singura dată”
portul constanta
Mită de 250.000 de euro pentru un contract în Portul Constanța. Doi bărbați au primit condamnare cu suspendare
INSTAT_PARLAMENT_VOT_SEF_CDEP_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Reacția ministrului Transporturilor, după ce numele său a apărut într-un dosar de dare de mită
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, mesaj de dor pentru Felix și un clip nemaivăzut din viața lor de cuplu: "Voi lupta pentru...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Ion Iliescu, monitorizat de CIA încă din timpul regimului Ceaușescu. Documentele declasificate: a fost sau nu...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Revoltă la înmormântarea lui Ion Iliescu. Funeraliile fostului președinte închid total cimitirul: ”Dacă aveam...
Adevărul
La vederea cortegiului funerar al lui Iliescu, un cetățean a strigat „mai bine mort, decât comunist!”
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Fiul lui Liam Neeson, încântat de relația tatălui său celebru cu Pamela Anderson. Starul nu se mai vedea...
Digi Sport
Tragedie în fotbal! Un arbitru FIFA a murit la 43 de ani, după ce a susținut probele fizice
Pro FM
Văduvul Tinei Turner, din nou îndrăgostit, la doi ani de la moartea solistei: "Acum pot fi iar fericit". Cine...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O angajată dă în judecată compania Orange, unde era angajată, pentru că a fost plătită 20 de ani fără să facă...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde se afla, de fapt, președintele
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Lupta violentă dintre un rechin-ciocan și o pisică de mare, filmată lângă țărmul Floridei. Momentul a devenit...
Film Now
Robert De Niro, cu barbă albă, pe străzile din NYC, la câteva zile după ce a vorbit despre cea mai nouă...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”