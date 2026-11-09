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Doi lideri sindicali, suspectați că au folosit banii organizației pentru electrocasnice. Prejudiciul se ridică la 600.000 de lei

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bani bancnote inquam Octav Ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Doi lideri sindicali sunt cercetați pentru delapidare și gestiune frauduloasă, fiind suspectați că și-au însușit o parte din fondurile organizației și au cumpărat electrocasnice și alte bunuri în interes personal. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 600.000 de lei.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău și polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat, pe 6 noiembrie, trei percheziții la locuințe din județul Bacău. Acțiunea a avut loc în cadrul operațiunii JUPITER, într-un dosar care vizează infracțiunile de delapidare și gestiune frauduloasă, ambele în formă continuată.

Anchetatorii suspectează că, în perioada 2021-2023, cele două persoane aflate la conducerea unei organizații sindicale au administrat fraudulos patrimoniul acesteia și și-au însușit o parte din sumele pe care le gestionau.

„Din probatoriul administrat până la acest moment al procesului rezultă suspiciunea rezonabilă că, în cursul anilor 2021-2023, două persoane ocupând funcții de conducere în cadrul unei organizații sindicale au provocat pagube materiale însemnate prin îndeplinirea frauduloasă a actelor de administrare și de conservare a patrimoniului sindicatului, însușindu-și totodată și o parte din sumele de bani gestionate și folosindu-le pentru a-și cumpăra electrocasnice sau alte bunuri în interesul lor personal”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.

În urma perchezițiilor, cei doi lideri sindicali au fost duși la sediul poliției pentru audieri. La locuințele verificate au fost găsite mai multe electrocasnice, care au fost lăsate în custodia persoanelor cercetate. Anchetatorii au ridicat și o sumă de bani, fără să precizeze valoarea acesteia.

Procurorii estimează că prejudiciul produs patrimoniului sindicatului este de aproximativ 600.000 de lei.

În acest dosar nu au fost dispuse măsuri preventive, iar procurorii nu au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți cu o propunere de arestare preventivă. Cercetările continuă pentru stabilirea situației de fapt și a răspunderii persoanelor implicate.

Editor : A.D.

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