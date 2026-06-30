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Doi polițiști din București au fost reținuți pentru luare de mită, după ce ar fi introdus alcool și telefoane în arest

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ecuson al politiei romane
Foto: Poliția Română
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Doi agenţi de poliţie din Bucureşti sunt cercetaţi pentru luare de mită. Ei ar fi primit bani de la doi deţinuţi şi apropiaţi ai acestora pentru a introduce alcool într-un centru de detenţie. De asemenea, unul dintre ei a introdus un telefon în centru, astfel încât cei doi deţinuţi, fraţi, să poată lua legătura cu persoane din exterior.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus în mişcare acţiunea penală faţă de şase inculpaţi, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, dare de mită şi introducere în mod ilicit de alcool într-un centru de reţinere şi arestare preventivă.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, sunt vizaţi doi agenţi de poliţie, respectiv un bărbat în vârstă de 22 de ani, cercetat pentru luare de mită şi introducere în mod ilicit de alcool într-un centru de reţinere şi arestare preventivă şi un bărbat în vârstă de 25 de ani, cercetat pentru complicitate la aceleaşi infracţiuni.

De asemenea, sunt cercetaţi doi inculpaţi - persoane private de libertate în cadrul centrului, fraţi (un bărbat în vârstă de 30 de ani şi un bărbat în vârstă de 37 de ani). Aceştia sunt acuzaţi de instigare la introducere în mod ilicit de alcool într-un centru de reţinere şi arestare preventivă şi dare de mită.

Alţi doi inculpaţi sunt membri de familie ai persoanelor arestate (o femeie în vârstă de 31 de ani şi un bărbat în vârstă de 36 de ani), cercetaţi pentru complicitate la dare de mită şi complicitate la introducere în mod ilicit de alcool într-un centru de reţinere şi arestare preventivă.

”În cadrul Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă nr. 8 din Bucureşti a funcţionat un mecanism repetat de introducere ilicită de bunuri interzise la deţinere. Persoane private de libertate solicitau introducerea în centru de alcool, iar agentul de poliţie în vârstă de 22 de ani îl introducea efectiv, cu sprijinul unui coleg, primind în acest scop sume de bani cuprinse între 300 şi 350 de lei”, anunţă procurorii.

Potrivit acestora, tot în schimbul primirii de sume de bani, acelaşi agent de poliţie punea la dispoziţia unuia din bărbaţii aflaţi în arest preventiv şi un telefon mobil, pentru a comunica cu persoane din exterior, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

”În ceea ce priveşte inculpaţii privaţi de libertate în acelaşi centru, bărbatul în vârstă de 30 de ani a iniţiat mecanismul, solicitând în mod repetat introducerea de alcool în centru şi remiţând sume de bani agentului de poliţie, prin intermediari. Fratele său, în vârstă de 37 de ani, de asemenea privat de libertate în acelaşi centru, a recurs la un mecanism similar, oferind agentului de poliţie sume de bani, în schimbul introducerii de alcohol”, se mai arată în comunicatul Parchetului.

Trei dintre aceşti inculpaţi au fost reţinuţi pentru o durată de 24 de ore. Al patrulea, bărbatul în vârstă de 37 de ani, nu a fost reţinut, întrucât se afla deja în stare de arest preventiv într-o altă cauză.

La data de 30.06.2026 judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a admis propunerea formulată de procurori şi a dispus arestarea preventivă a celor patru inculpaţi pentru o perioadă de 30 de zile.

Femeia de 31 de ani, concubina unuia dintre fraţi şi bărbatul de 36 de ani au ajutat deţinuţii.

”Prin intermediul acestora, bărbatul aflat în arest preventiv se asigura că sumele de bani şi alcoolul ajungeau la agentul de poliţie: îi comunica telefonic concubinei sale ce sumă de bani trebuia remisă şi ce cantitate de alcool trebuia pregătită, iar aceasta transmitea mai departe indicaţiile fratelui inculpatului, care asigura predarea efectivă către agent”, arată procurorii.

Editor : A.P.

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