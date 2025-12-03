Doi polițiști transportau droguri și telefoane în închisoare Jilava. Ce au găsit procurorii la agenții de penitenciar

Doi poliţişti de penitenciar acuzaţi că au procurat droguri de mare risc pe care intenţionau să le vândă deţinuţilor de la Jilava şi că le-au adus ilegal unor deţinuţi telefoane mobile au fost reţinuţi şi vor fi prezentaţi, miercuri, instanţei cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Alături de ei, mai sunt cercetaţi alţi patru inculpaţi, din care doi au fost reţinuţi, iar doi au fost plasaţi cub control judiciar. La percheziţiile de marţi făcute de către poliţişti inclusiv în mai multe spaţii ale închisorii, au fost găsite şi ridicate peste 40 doze conţinând substanţe pulverulente, seringi hipodermice, înscrisuri, obiecte cu urme de substanţă şi bani.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus, marţi, reţinerea a patru inculpaţi, dintre care doi agenţi de poliţie de penitenciar, şi măsura controlului judiciar în cazul altor doi, cu vârste cuprinse între 24 şi 47 de ani, cercetaţi pentru trafic de droguri de mare risc, în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, în cazul poliţiştilor anchetatorii au stabilit că aceştia au încălcat şi Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate întrucât le-ar fi adus ilegal telefoane mobile unor persoane aflate sub incidenţa unor astfel de măsuri.

Probele administrate au relevat că, în intervalul iulie-octombrie 2025, în mod repetat cei doi agenţi de poliţie de penitenciar au procurat, de la co-inculpaţii cercetaţi în aceeaşi cauză, droguri de mare risc pe care apoi le-au introdus în Penienciarul Jilava, unde îşi desfăşurau activitatea, cu scopul de a le comercializa unor persoane aflate în detenţie.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, au introdus ilicit în spaţiul de detenţie telefoane mobile pe care le-au predat unor persoane aflate sub măsuri privative de libertate, mai afirmă anchetatorii.

În urma celor 14 percheziţii făcute în cursul zilei de marţi, inclusiv în mai multe spaţii ale unităţii de penitenciar, au fost găsite şi ridicate peste 40 doze (folii, plicuri, capsule) conţinând substanţe pulverulente, seringi hipodermice, înscrisuri, obiecte purtând urme de substanţă, sume de bani în lei, precum şi alte mijloace de probă.

Miercuri, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti, cu propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activităţile judiciare au fost realizate împreună cu poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Penitenciarului Jilava, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi ai Direcţiei Generale de Jandarmerie a Capitalei.

