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Doi ruși au folosit acte false pentru a obține documente românești. Au fost trimiși în judecată

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Când se schimbă buletinul.Inquam Photos Octav Ganea
Inquam Photos / Octav Ganea
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Doi cetățeni ruși au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului General, fiind acuzați că au folosit acte false pentru obținerea documentelor românești. 

Este vorba despre doi ruși care provin din Sankt Petersburg și Moscova, potrivit informațiilor transmise de Parchetul General. 

Cei doi au fost cercetați în lipsă, pentru că nu au fost găsiți pe durata cercetărilor.

Potrivit datelor Parchetului General, pentru a obține documente românești, cei doi au folosit certificate de cetățenie false, ce ar fi fost emise în 2023 de Ambasada României la Bratislava.

„În mod concret, inculpații au formulat la serviciul de stare civilă al unei primării de sector din București cereri de transcriere a certificatelor de naștere rusești pe care le dețineau, la care au atașat certificatele de cetățenie presupus a fi emise în 2023 de către Ambasada României la Bratislava. Ulterior, în baza certificatelor de naștere obținute în mod fraudulos, inculpații au solicitat și obținut cărți de identitate și pașapoarte simple electronice”, potrivit Parchetului General.

Procurorii mai arată că instanța „urmează să dispună desființarea în totalitate prin anulare a certificatelor de cetățenie false, precum și a actelor obținute în baza acestora”.

Dosarul va fi judecat de Judecătoria Sectorului 6. 

Editor : M.G.

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