Doi tineri au furat sistemul de sonorizare în valoare de 6.000 de euro al unei biserici din Sibiu. Cum au fost prinși

Doi tineri din județul Alba au fost arestați preventiv după ce au furat instalația de sonorizare a unei biserici din orașul Copșa Mică, prejudiciul fiind estimat la 6.000 de euro. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, cei doi au fost identificați și reținuți la o zi după ce furtul a fost reclamat.

„În continuarea cercetărilor efectuate într-un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat, la data de 16 noiembrie a.c. polițiștii sibieni au identificat și reținut doi tineri de 19, respectiv 28 de ani, bănuiți de săvârșirea faptei. La data de 17 noiembrie a.c., Judecătoria Mediaș a dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile împotriva acestora”, se arată în comunicatul IPJ Sibiu, citat de Agerpres.

Sesizarea privind furtul a fost făcută pe 16 noiembrie, în jurul orei 07:00, de o femeie de 67 de ani. Aceasta i-a alertat pe polițiștii din Copșa Mică după ce a constatat că persoane necunoscute au pătruns în biserica din localitate și au sustras mai multe bunuri.

„În urma sesizării, polițiștii au efectuat cercetări și, cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J. Alba, au identificat doi tineri, de 19 și 28 de ani, ambii domiciliați în județul Alba, care, în noaptea de 15 spre 16 noiembrie a.c. ar fi pătruns fără drept în lăcașul de cult și ar fi sustras 3 boxe, 2 laptopuri și 2 stații audio, prejudiciul creat fiind de aproximativ 6.000 de euro. În urma acțiunilor operative ale polițiștilor prejudiciul a fost recuperat parțial”, se mai precizează în comunicat.

Cei doi tineri au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale.

