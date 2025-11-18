Live TV

Doi tineri au furat sistemul de sonorizare în valoare de 6.000 de euro al unei biserici din Sibiu. Cum au fost prinși

Data publicării:
biserica
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Doi tineri din județul Alba au fost arestați preventiv după ce au furat instalația de sonorizare a unei biserici din orașul Copșa Mică, prejudiciul fiind estimat la 6.000 de euro. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, cei doi au fost identificați și reținuți la o zi după ce furtul a fost reclamat.

„În continuarea cercetărilor efectuate într-un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat, la data de 16 noiembrie a.c. polițiștii sibieni au identificat și reținut doi tineri de 19, respectiv 28 de ani, bănuiți de săvârșirea faptei. La data de 17 noiembrie a.c., Judecătoria Mediaș a dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile împotriva acestora”, se arată în comunicatul IPJ Sibiu, citat de Agerpres.

Sesizarea privind furtul a fost făcută pe 16 noiembrie, în jurul orei 07:00, de o femeie de 67 de ani. Aceasta i-a alertat pe polițiștii din Copșa Mică după ce a constatat că persoane necunoscute au pătruns în biserica din localitate și au sustras mai multe bunuri.

„În urma sesizării, polițiștii au efectuat cercetări și, cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J. Alba, au identificat doi tineri, de 19 și 28 de ani, ambii domiciliați în județul Alba, care, în noaptea de 15 spre 16 noiembrie a.c. ar fi pătruns fără drept în lăcașul de cult și ar fi sustras 3 boxe, 2 laptopuri și 2 stații audio, prejudiciul creat fiind de aproximativ 6.000 de euro. În urma acțiunilor operative ale polițiștilor prejudiciul a fost recuperat parțial”, se mai precizează în comunicat.

Cei doi tineri au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Timisoara, Romania
1
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
bani-lei
2
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
3
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
4
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
volodimir zelenski-emmanuel macron - 17 noiembrie 2025
5
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane...
Trump ”a uitat” că a ordonat asasinarea unui jurnalist și l-a chemat la Casa Albă! Motivul: 600 de miliarde $ + Invitat surpriză
Digi Sport
Trump ”a uitat” că a ordonat asasinarea unui jurnalist și l-a chemat la Casa Albă! Motivul: 600 de miliarde $ + Invitat surpriză
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Tensiuni în Coaliție privind tăierea cu 10% a salariilor din...
Photo illustration in Canada - 30 Jan 2025
Pană majoră de internet: serviciile Cloudflare nu funcționează...
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
FMI ne recomandă impozit progresiv și „noi măsuri fiscale”. Ionuț...
donald tusk sustine un discurs
Doi ucraineni aflați în serviciul FSB ar fi în spatele sabotării căii...
Ultimele știri
Zone Militaire: România va achiziționa 298 de vehicule de luptă pentru infanterie KF-41 Lynx de la Rheinmetall. Reacția guvernului
„Liniște, purcelușo”. Derapaj marca Donald Trump la adresa unei jurnaliste care l-a înfuriat cu întrebări despre Epstein
Alertă de spionaj chinez: avertismentul MI5 pentru parlamentarii britanici. „Contactează în mod activ persoane din comunitatea noastră”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
targul de craciun sibu
S-au deschis primele târguri de Crăciun din România. „Anul acesta avem mai multe surprize”
cole
Coletul suspect semnalat într-o intersecţie aglomerată din Sibiu nu este periculos, anunță polițiștii
furt oi
Trei români au furat 77 de oi de la o stână din Spania. Autoritățile au descris cum acționa banda de hoți
bijuterii furate
Două persoane acuzate că au furat bijuterii şi bani în valoare de 200.000 de lei au fost prinse în timp ce ieşeau din ţară
bărbat în cătușe
Fată de 14 ani, agresată sexual în curtea unei biserici din Sectorul 3. Suspectul a muşcat un poliţist în momentul reţinerii
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
A murit și bărbatul internat la ATI Istanbul. Alți 2 turiști au ajuns la spital. Ce s-a descoperit la ancheta...
Fanatik.ro
Scandal în vestiarul naționalei României înaintea barajului de calificare la Mondiale: „Oficialii FRF au luat...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Video șocant! Un nou scandal de proporții în gimnastica românească: Camelia Voinea și-a abuzat verbal fiica...
Adevărul
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu...
Playtech
Vin din nou ninsorile. Zonele în care se va depune strat de zăpadă de până la 15 cm. Temperaturile scad chiar...
Digi FM
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la...
Zeci de spanioli au fost înșelați cu 1,5 milioane de euro după ce s-au îndrăgostit de personaje fictive, create cu inteligență artificială
Avertismentul șefului Google: „Nu mai credeți orbește ceea ce vă spune inteligența artificială”
Pro FM
Keith Urban, declarații după despărțirea de Nicole Kidman. Ce mărturisiri a făcut după ce a recunocut că se...
Film Now
Cei mai bogați actori din universul Marvel. Starul care conduce detașat clasamentul
Adevarul
România în fața unor crize profunde: „Am luat un medicament de răceală, deși pacientul are cancer avansat”
Newsweek
Câți ani sănătoși trăiesc românii? Pensia vine mult mai târziu. Cât timp ducem boala pe picioare?
Digi FM
Când se deschide Târgul de Crăciun București în 2025. Cel mai mare va fi în Piata Constituției
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Haos la un liceu din Ohio. Un cerb a dat buzna prin geamul cantinei în timpul micului dejun
Film Now
Femeile superbe cu care s-a iubit Leonardo DiCaprio. De ce a fost acuzat că are o "obsesie" pentru iubite cu...
UTV
Ilona Brezoianu a născut. Actrița și soțul ei, Andrei, au un băiețel perfect sănătos