Doi tineri de 20 și 22 de ani au murit carbonizați, după ce mașina în care se aflau a intrat într-un cap de pod şi a luat foc

Vrancea: Doi tineri au murit carbonizați și alți doi au fost răniți într-un accident produs la Vârteșcoiu

Un tânăr de 22 de ani şi o tânără de 20 de ani au murit şi alţi doi au fost răniţi într-un accident produs, în noaptea de marţi spre miercuri, pe un drum judeţean din Vrancea, unde un autoturism a intrat într-un cap de pod şi a luat foc. Cele două victime decedate au fost găsite carbonizate în maşină, celelalte două persoane reuşind să iasă la timp.

„În urma cercetărilor efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit faptul că un tânăr de 22 de ani, din municipiul Focşani, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 205 C, în interiorul localităţii Vârteşcoiu, nu ar fi adaptat viteza la condiţiile de mers, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a intrat într-un cap de pod, autoturismul fiind ulterior cuprins de flăcări. În autoturism se aflau patru persoane. În urma impactului, conducătorul auto şi pasagera aflată pe locul din dreapta faţă, o tânără de 20 de ani, din municipiul Focşani, au decedat carbonizaţi”, a precizat IPJ Vrancea.

Totodată, cei doi pasageri aflaţi pe bancheta din spate, un tânăr de 20 de ani, din municipiul Focşani, şi o tânără de 19 ani, din localitatea Băleşti, au reuşit să iasă, fiind răniţi şi preluaţi de echipajele medicale.

În cauză, poliţiştii fac cercetări pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Editor : A.P.

