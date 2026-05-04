Doi tineri din București au fost reţinuţi după ce s-au filmat în timp ce dansau pe morminte din Cimitirul Bellu

O femeie de 24 de ani şi un tânăr de 19 ani au fost reţinuţi de poliţiştii din Bucureşti după ce s-au filmat în timp ce dansau pe morminte din Cimitirul Bellu. Poliţiştii s-au sesizat după ce imaginile au fost postate pe internet.

Poliţia Capitalei anunță, luni, că poliţiştii s-au sesizat din oficiu în urma imaginilor şi informaţiilor apărute în spaţiul public care fac referire la comportamentul unor persoane ce ar fi desfăşurat acte indecente pe monumente funerare dintr-un cimitir situat în Sectorul 4 şi au făcut verificări pentru identificarea şi găsirea suspecţilor.

”Astfel, au fost identificate două persoane, respectiv o femeie în vârstă de 24 de ani şi un tânăr în vârstă de 19 ani. Acestea au fost depistate şi, ulterior, audiate de către poliţişti din cadru Secţiei 14 Poliţie. În urma administrării probatoriului, faţă de cele două persoane a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate în faţa magistraţilor cu propuneri legale”, afirmă sursa citată.

Poliţiştii din cadrul Secţiei 14 Poliţie continuă cercetările în acest caz, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, pentru profanare de morminte şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

