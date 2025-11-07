Live TV

Video Dominic Fritz se chinuie cu testele pentru cetățenia română: „Enumerați două zeități dacice. Sunt întrebări foarte grele”

Data publicării:
Dominic Fritz
Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Zeitățile dacice, fauna alpină de la noi din țară sau colonizarea grecească la Marea Neagră - sunt doar câteva dintre temele care îi dau bătăi de cap șefului USR, care se pregătește intens să obțină cetățenia română. Unele întrebări sunt foarte grele, spune Dominic Fritz, care este cetățean german și învață pentru acest examen de mai bine de un an. Pe pagina sa de Facebook, primarul Timișoarei le-a prezentat urmăritorilor săi câteva dintre subiectele pe care trebuie să le stăpânească la interviul de săptămâna viitoare.

„Mă pregătesc pentru interviul de a lua cetățenia română și multe dintre întrebările pentru care trebuie să mă pregătesc sunt atât de grele, că cred că mulți români n-ar putea să răspundă la ele. (...)Eu am depus dosarul pentru cetățenie în iulie anul trecut. De atunci sunt pe teancul celor 50 de mii de cereri depuse anul trecut și acum mi-a venit rândul să dovedesc că înțeleg în ce țară trăiesc și să răspund la aceste întrebări, care nu sunt atât de ușoare”, spune Fritz. 

Șeful USR a enumerat câteva dintre întrebările pe care le consideră grele. 

„Enumerați două zeități dacice. Enumerați cele mai importante colonii grecești de la Marea Neagră. Ce știți despre învățământul superior din provinciile românești? Trei exemple de orașe din Țara Românească în Evul Mediu. Ce înseamnă contribuția la cheltuielile publice? Și asta cred că e simplu. Ce e Ministerul Public? Eu știu. Știți și voi? Cine a fost Tristan Tzara? Fondator al mișcării dadaiste”, a spus Fritz. 

„Și după aia sunt câteva ușoare. Ce este mărțișorul? Ce știți despre Steaua București? Ce știți despre sculptura în lemn din Maramureș? Poziția geografică a României pe glob. Nu mi-e clar dacă trebuie să arăt pe glob sau dacă trebuie să zic că este la intersecția paralelei de 45° latitudine nordică și a meridianului 25° longitudine estică. Simplu, simplu. Care sunt cele mai vechi orașe din România? Ce știți despre fauna alpină? Nu știu”, adaugă el. 

Fritz încheie prin a spune că se pregătește în continuare pentru a obține cetățenia română. 

 

