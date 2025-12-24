Ambasadorul britanic la Bucureşti, Giles Portman, a interpretat la pian un colind şi le-a urat „Sărbători fericite!” românilor, imaginile fiind postate pe pagina de Facebook a reprezentanţei diplomatice.

Ambasadorul britanic a cântat la pian câteva măsuri din „Domn, domn, să-nălţăm!”, după care a transmis urarile sale şi ale colegilor săi din ambasadă cu ocazia Crăciunului.

„Dragi prieteni, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, doresc să vă transmit cele mai sincere urări din partea mea şi a întregii echipe a Ambasadei britanice la Bucureşti.

Vă dorim un crăciun fericit, sărbători liniştite alături de cei dragi şi un an nou plin de sănătate, bucurii şi împliniri! Mulţumim pentru prietenia şi colaborarea diun acest an şi privim cu încredere spre ceea ce vom construi împreună în 2026!”, a transmis ambasadorul britanic.

