Live TV

Donații pentru copii bolnavi, transferate către firme. Percheziții la o asociație într-un dosar de delapidare de 28 de milioane de lei

Data publicării:
arestare perchezitii ZIUA POLITIEI ROMANE - TIMISOARA
Foto: Inquam Photos / Cornel Putan Alin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Poliţiştii şi procurorii au făcut, joi, zece percheziţii într-un dosar de delapidare cu prejudiciu estimat la 28 de milioane de lei. Administratorul asociaţiei din Bihor ar fi transferat parte din donaţiile pentru tratamente medicale către mai multe societăţi comerciale.

„La data de 24 septembrie 2026, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 10 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiile Bucureşti şi Oradea, în oraşul Valea lui Mihai şi în comunele Curtuişeni şi Borş, judeţul Bihor, la sediile unor persoane juridice şi la domiciliile unor persoane fizice, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave”, anunţă, joi, IPJ Bihor.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020 – 2026, un bărbat de 55 de ani, în calitate de preşedinte al unei asociaţii cu sediul în localitatea Curtuişeni, judeţul Bihor, care are ca obiect de activitate colectarea de fonduri şi donaţii destinate sprijinirii tratamentului unor persoane cu afecţiuni medicale, ar fi pus în aplicare, cu sprijinul altor cinci persoane, un mecanism, prin intermediul căruia o parte din sumele colectate cu titlu de donaţii ar fi fost transferate către mai multe societăţi comerciale.

„Astfel, în exercitarea atribuţiilor de administrare şi gestionare a fondurilor asociaţiei, bărbatul de 55 de ani ar fi încheiat contracte pentru servicii de mentenanţă IT, publicitate, marketing, fotocopiere şi alte activităţi similare, în baza cărora ar fi fost emise facturi către asociaţie, existând suspiciunea că respectivele servicii fie nu ar fi fost prestate în realitate, fie valoarea şi volumul acestora nu ar fi avut corespondent în prestaţiile efectiv realizate şi în necesităţile reale ale asociaţiei. Prin această modalitate, o parte din fondurile colectate cu titlu de donaţii, destinate sprijinirii tratamentului unor persoane cu afecţiuni medicale, ar fi fost scoase din patrimoniul asociaţiei şi transferate către societăţile comerciale respective”, precizează anchetatorii.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că este vizată Asociaţia pentru micuţul Noel din Curtuişeni.

Prejudiciul cauzat este estimat la peste 28.000.000 de lei.

În urma percheziţiilor domiciliare, poliţiştii au descoperit şi ridicat, în vederea continuării cercetărilor, documente contabile, facturi, contracte şi alte înscrisuri, precum şi patru telefoane mobile.

Potrivit site-ului propriu, Asociaţia pentru Micuţul Noel, înfiinţată în 30.12.2019, are ca scop ajutorarea copiilor bolnavi şi a familiilor acestora.

„Asociatia a luat fiinta odată cu diagnosticarea micuţului Olyus Noel cu o boală cruntă, amiotrofie spinală musculară tip 1, iar tratamentul costa peste 2 milioane de euro. După ce asociaţia a reuşit să adune această sumă colosală necesară micuţului Noel, activitatea asociaţiei a continuat pentru ajutorarea altor copilaşi bolnavi care au nevoie de tratamente scumpe”, se arată pe site-ul asociaţiei.

Potrivit datelor transmise de către reprezentanţii acesteia, asociaţia a achitat tratamentele a peste 200 de copii, sume care însumate depăşesc 10 milioane de euro.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Arnaud Denis 2
1
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului...
termometru în soare care indică temperaturi ridicate
2
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de...
o femeie baga buletinul de vot in urna la alegerile prezidentiale
3
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în...
Vânzare imobil fără acordul copiilor. Foto Getty Images
4
Poate un părinte să vândă casa fără acordul copiilor? Când poate fi contestată tranzacția...
george simion si calin georgescu fac declaratii
5
Reacția lui George Simion după eliberarea lui Călin Georgescu din arest
I-au suspendat permisul de conducere până în 2099! Ministerul a anunțat motivul + Reacția șoferului: ”Mai bine reparați străzile”
Digi Sport
I-au suspendat permisul de conducere până în 2099! Ministerul a anunțat motivul + Reacția șoferului: ”Mai bine reparați străzile”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Violențe în Piața Victoriei.
Încă 14 persoane, propuse pentru arestare după violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei. Alte 10 sunt deja în arest
perchezitii politie
Percheziții în trei județe: sunt vizați 18 suspecți care ar deține ilegal arme și muniții letale
Percheziții în București și 15 județe după protestul ciobanilor în Piața Victoriei. Procurorii cer arestarea a zece persoane
sigla dna
DNA descinde în județe din estul țării: zeci de percheziții la vameși bănuiți că au facilitat traficul cu bunuri interzise din Ucraina
photo-collage.png - 2026-09-21T154253.676
Zeci de susținători ai lui Călin Georgescu, la sediul DIICOT. Garduri de protecție și jandarmi mobilizați în zonă
Recomandările redacţiei
calin georgescu inquam george calin
DIICOT a pus sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu: N-am văzut niciun program de guvernare până acum...
Alexandru Nazare
Alexandru Nazare, după întâlnirea cu reprezentanții S&P: „Execuția...
TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
Comisia de la Veneția, întrebată despre legalitatea amendamentului...
Ultimele știri
Cum își vede Zelenski viaţa de după preşedinţie: „Vreau să mă plimb pe străzi fără ca cineva să vrea să mă omoare sau să mă urască”
Grindeanu spune că va negocia cu AUR dacă e numit premier: „Unii uită ce înţelegeri se fac în Parlament”
Criză la granița Poloniei: de ce au fost evacuate punctele de trecere după loviturile rusești asupra vestului Ucrainei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii lasă în urmă o perioadă grea începută acum opt ani. Până în aprilie 2027 li se schimbă perspectiva...
Cancan
Mama lui Vlad Bălțățeanu, AUDIATĂ! Afecțiunea de care suferă femeia a dat peste cap ancheta
Fanatik.ro
Nicolae Stanciu a refuzat Rapid și Dinamo: Gigi Becali dezvăluie discuția despre revenirea la FCSB
editiadedimineata.ro
Marea Britanie creează un centru național pentru combaterea dezinformării și a deepfake-urilor
Fanatik.ro
FCSB, din nou o forță după revenirea lui Laurențiu Reghecampf? Daniel Pancu, despre tandemul Gigi Becali...
Adevărul
Afacerea „austriacă” a lui Călin Georgescu. De la profituri uriașe la umbra rețelelor financiare cu legături...
Playtech
Cine este bugetarul cu venituri de peste 134.000 de lei pe lună. Bogdan Mîndrescu ocupă trei funcții de...
Digi FM
Au profitat că doi pensionari erau în vacanță, le-au ocupat casa și au schimbat încuietoarea. Ce s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Corinna Schumacher, declarații în premieră despre Michael Schumacher: ”Și astăzi plâng”
Pro FM
Otilia Bilionera a înflorit după ce s-a căsătorit. Arată superb în costum de baie și radiază lângă soțul ei...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fără machiaj, cu părul în vânt și toată un zâmbet. Ana de Armas, în costum de baie, în vacanța pe iaht
Adevarul
Sfatul unui pediatru de la „Marie Curie” pentru părinți, în sezonul virozelor: când nu este nevoie de UPU
Newsweek
Casa de Pensii anunță cu ce sume de bani au fost recalculate greșit pensiile. Curtea de Conturi se înșală!
Digi FM
Taylor Swift, alături de doi actori celebri în noul ei videoclip. Ce surpriză le-a pregătit fanilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul uman ar putea fi format, de fapt, din două organe distincte. Noile descoperiri indică o imagine cu...
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta Jones, născuți în aceeași zi. Cum arată copiii lor, un băiat și o fată
UTV
Unde și-a petrecut David Popovici vacanța. Sportivul a ales un sat din apropierea Sighișoarei