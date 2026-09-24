Donații pentru copii bolnavi, transferate către firme. Percheziții la o asociație într-un dosar de delapidare de 28 de milioane de lei

Poliţiştii şi procurorii au făcut, joi, zece percheziţii într-un dosar de delapidare cu prejudiciu estimat la 28 de milioane de lei. Administratorul asociaţiei din Bihor ar fi transferat parte din donaţiile pentru tratamente medicale către mai multe societăţi comerciale.

„La data de 24 septembrie 2026, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 10 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiile Bucureşti şi Oradea, în oraşul Valea lui Mihai şi în comunele Curtuişeni şi Borş, judeţul Bihor, la sediile unor persoane juridice şi la domiciliile unor persoane fizice, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave”, anunţă, joi, IPJ Bihor.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020 – 2026, un bărbat de 55 de ani, în calitate de preşedinte al unei asociaţii cu sediul în localitatea Curtuişeni, judeţul Bihor, care are ca obiect de activitate colectarea de fonduri şi donaţii destinate sprijinirii tratamentului unor persoane cu afecţiuni medicale, ar fi pus în aplicare, cu sprijinul altor cinci persoane, un mecanism, prin intermediul căruia o parte din sumele colectate cu titlu de donaţii ar fi fost transferate către mai multe societăţi comerciale.

„Astfel, în exercitarea atribuţiilor de administrare şi gestionare a fondurilor asociaţiei, bărbatul de 55 de ani ar fi încheiat contracte pentru servicii de mentenanţă IT, publicitate, marketing, fotocopiere şi alte activităţi similare, în baza cărora ar fi fost emise facturi către asociaţie, existând suspiciunea că respectivele servicii fie nu ar fi fost prestate în realitate, fie valoarea şi volumul acestora nu ar fi avut corespondent în prestaţiile efectiv realizate şi în necesităţile reale ale asociaţiei. Prin această modalitate, o parte din fondurile colectate cu titlu de donaţii, destinate sprijinirii tratamentului unor persoane cu afecţiuni medicale, ar fi fost scoase din patrimoniul asociaţiei şi transferate către societăţile comerciale respective”, precizează anchetatorii.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că este vizată Asociaţia pentru micuţul Noel din Curtuişeni.

Prejudiciul cauzat este estimat la peste 28.000.000 de lei.

În urma percheziţiilor domiciliare, poliţiştii au descoperit şi ridicat, în vederea continuării cercetărilor, documente contabile, facturi, contracte şi alte înscrisuri, precum şi patru telefoane mobile.

Potrivit site-ului propriu, Asociaţia pentru Micuţul Noel, înfiinţată în 30.12.2019, are ca scop ajutorarea copiilor bolnavi şi a familiilor acestora.

„Asociatia a luat fiinta odată cu diagnosticarea micuţului Olyus Noel cu o boală cruntă, amiotrofie spinală musculară tip 1, iar tratamentul costa peste 2 milioane de euro. După ce asociaţia a reuşit să adune această sumă colosală necesară micuţului Noel, activitatea asociaţiei a continuat pentru ajutorarea altor copilaşi bolnavi care au nevoie de tratamente scumpe”, se arată pe site-ul asociaţiei.

Potrivit datelor transmise de către reprezentanţii acesteia, asociaţia a achitat tratamentele a peste 200 de copii, sume care însumate depăşesc 10 milioane de euro.

Editor : A.P.