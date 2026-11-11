Polițiștii Capitalei au anunțat că au demarat un dosar penal pentru infracțiunea de incest și au făcut percheziții la domiciliul a două persoane, mamă și fiu. Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore și ulterior au fost plasați sub control judiciar.

Este vorba de o femeie, de 54 de ani, și fiul ei, de 34 de ani, bănuiți că ar fi întreținut relații sexuale consimțite începând cu anul 2023.

Codul penal din România pedepsește raportul sexual consimțit, săvârșit între rude în linie directă sau între frați și surori, cu închisoarea de la un an la 5 ani.

Potrivit Poliției Capitalei, în urma percheziției au fost ridicate „mai multe bunuri de interes în cauză”.

Cei doi au fost inițial reținuți pentru 24 de ore, iar în prezent se află sub control judiciar pentru 60 de zile.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, polițiștii s-au autosesizat în baza unei informații care viza cele două persoane și care a ajuns la ei.

Editor : M.G.