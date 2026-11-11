Live TV

Video Dosar penal de incest în București. O mamă de 54 de ani și fiul ei de 34 de ani au fost reținuți de polițiști

Data actualizării: Data publicării:
politit
Foto: Poliția Română
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Polițiștii Capitalei au anunțat că au demarat un dosar penal pentru infracțiunea de incest și au făcut percheziții la domiciliul a două persoane, mamă și fiu. Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore și ulterior au fost plasați sub control judiciar.

Este vorba de o femeie, de 54 de ani, și fiul ei, de 34 de ani, bănuiți că ar fi întreținut relații sexuale consimțite începând cu anul 2023. 

Codul penal din România pedepsește raportul sexual consimțit, săvârșit între rude în linie directă sau între frați și surori, cu închisoarea de la un an la 5 ani.

Potrivit Poliției Capitalei, în urma percheziției au fost ridicate „mai multe bunuri de interes în cauză”.

Cei doi au fost inițial reținuți pentru 24 de ore, iar în prezent se află sub control judiciar pentru 60 de zile. 

Potrivit unor surse apropiate anchetei, polițiștii s-au autosesizat în baza unei informații care viza cele două persoane și care a ajuns la ei. 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ovidiu vanghele
1
Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la...
Președintele rus Vladimir Putin.
2
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar...
ANKARA - TURCIA - VIZITA PM - CONFERINTA - 21 MAI 2024
3
Gorghiu, către Bolojan: Când condiţionezi apartenenţa la grupul parlamentar de renunţarea...
Price of Water Set To Rise
4
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și...
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
5
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe...
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este Maica Ecaterina
Digi Sport
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este Maica Ecaterina
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
112 pompierii masina
Incendiu la subsolul unui hotel de pe strada Stirbei Vodă din București: fum degajat de la un panou electric, nu sunt victime
ID79592_INQUAM_Photos_George_Calin
Parcul Natural Văcărești, alimentat cu apa de ploaie colectată de pe acoperișului unui centru comercial: proiect finanțat de UE
Petrișor Peiu.
Peiu: „AUR va încerca să depună moțiune de cenzură dacă Guvernul își angajează răspunderea pe reforma administrativ-teritorială”
vulpe
Apariție neașteptată în centrul Bucureștiului: O vulpe a fost filmată în timp ce se plimba pe străzi
stb
Concedieri masive la STB: peste 800 de angajați sunt trimiși acasă. Societatea vrea să reducă la maximum cheltuielile
Recomandările redacţiei
nicusor dan ilie bolojan
„Ca să fie lucrurile cât se poate de clare”. Ilie Bolojan spune că nu...
putin xi jinping donald trump
Conferința de la Ialta 2.0. Ce ar putea discuta Xi, Putin și Trump în...
Constantin Toma.
Constantin Toma: PSD redesenează harta României ca să câștige...
profimedia-1151767458
Măsuri sporite de securitate în Varșovia, după atacul armat din...
Ultimele știri
Un diplomat rus susține că Moscova ar putea încheia pacte de neagresiune cu statele membre ale NATO: „Ar primi garanții de securitate”
Casa de vacanță din Africa de Sud a prințesei Diana este de vânzare
Trei cetățeni pakistanezi au fost declarați indezirabili în România. SRI: Erau într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a păstrat rochia de mireasă peste 30 de ani, fără să deschidă cutia. Când fiica ei a vrut să o probeze...
Cancan
Salarii de 5.400 de euro pe lună pentru muncitorii români! Țara în care se câștigă o avere
Fanatik.ro
Cine va fi titularizat de Gică Hagi în absența lui Ionuț Radu! Adi Ilie: „Și eu am trecut prin asta”
editiadedimineata.ro
Peste 2.000 de conturi raportate pentru dezinformare, după atacul din Cracovia
Fanatik.ro
De ce nu a fost convocat, de fapt Opruț la națională? Andrei Nicolescu nu a ezitat
Adevărul
Cum au transformat localnicii din „Sahara Olteniei” terenurile neroditoare în venituri de sute de euro pe an
Digieconomic
Zilele libere legale din noiembrie și decembrie 2026. Cine beneficiază și cum sunt plătite
Digi FM
"Nu credeam că veți deveni și mai ticălos. Sunteți o rușine pentru România onestă". Tudor Chirilă, vehement...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Și-a anunțat candidatura, iar francezii sunt gata să-l voteze drept înlocuitor al lui...
Pro FM
Phil Collins a vândut din greșeală o piesă pe care voia să nu o audă nimeni. Apoi a refuzat să o mai cânte...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Parcă a întinerit! Soția lui Pierce Brosnan, elegantă la 63 de ani, într-o rochie subțire de satin: "007 ar...
Adevarul
Poate Nicușor Dan să interzică presei accesul la Cotroceni? Ce spune legea și ce președinți au mai blocat...
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care primesc pensia pe card. „Banii, transferați”. Când ajung pe card
Digi FM
De ce chelnerii îți iau farfuria înainte ca ceilalți de la masă să termine de mâncat. Ce spune, de fapt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Știai? Motivul pentru care geamurile avioanelor au mici găuri la bază
Digi Animal World
De ce nu trebuie să lași jucăriile câinelui în curte în luna noiembrie. Un parazit periculos poate fi fatal
Film Now
Demi Moore a împlinit 64 de ani! Imagini dulci postate de fiica ei cea mică, Tallulah: Cea mai tare mamă!
UTV
Adela Popescu a dezvăluit cum este Radu Vâlcan în spatele camerelor și ce diferență există între ei. „El este...